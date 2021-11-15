Путин рассказал Макрону о жестокости польских пограничников

23:23 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном привлек внимание своего коллеги к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

15 ноября главы государств провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, включая тяжелую ситуацию на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Разговор продлился 1 час 45 минут.

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В частности, проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между Минском и Брюсселем.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисеевский дворец, Путин и Макрон согласились в необходимости деэскалации миграционного кризиса. Кроме того, они подтвердили, что газ не может стать заложником этой ситуации. Президент Франции заявил о необходимости положить конец кризису на границе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя планы Польши закрыть закрыть границу, призвал прежде подумать о транзите, проходящем через республику. Он отметил, что через страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа», причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

15 ноября также стало известно, что ситуацию на белорусских границах по телефону обсудили президент республики Александр Лукашенко и исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель. Политики, в частности, говорили о необходимости оказать гуманитарную помощь беженцам и мигрантам на границе.

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Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала 2021 года устремились мигранты, резко обострился в начале этой недели. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них пытались попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки.

Европейские страны обвиняют Белоруссию в намеренной эскалации кризиса. Минск такие обвинения отвергает.

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