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Разработчик NFT-игр Animoca создаст метавселенную с фокусом на K-pop

Разработчик NFT-игр Animoca создаст метавселенную с фокусом на K-pop


Провайдер блокчейн-игр Animoca Brands и звукозаписывающий лейбл, а также продюсерский центр Cube Entertainment договорились о создании метавселенной с ориентацией на музыкальный жанр K-pop.



Соглашение предполагает создание мультимедийных NFT, связанных с продвигаемыми Cube популярными музыкантами.


В основе токенов — изображения, в том числе портреты и аватары артистов, а также аудиозаписи, в том числе полноформатные альбомы. 


В Animoca Brands убеждены, что NFT «обеспечит подлинные права на цифровую собственность и другие преимущества блокчейна для музыкантов и их поклонников».


Напомним, в октябре Animoca Brands оценили в $2,2 млрд после закрытия раунда финансирования на $65 млн.


В сентябре разработчик заключил обязывающее соглашение о покупке контрольного пакета акций NFT-платформы Bondly.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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