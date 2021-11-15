Разработчик NFT-игр Animoca создаст метавселенную с фокусом на K-pop

Провайдер блокчейн-игр Animoca Brands и звукозаписывающий лейбл, а также продюсерский центр Cube Entertainment договорились о создании метавселенной с ориентацией на музыкальный жанр K-pop.

Animoca Brands and Cube Entertainment (@cubeunited) announced a joint venture for the purposes of building a music #metaverse, and issue #NFTs and ecosystem tokens based on the IP rights of Cube Ent’s #KPOP music artists and actors.https://t.co/PUOFvrj9iU — Animoca Brands (@animocabrands) November 15, 2021

Соглашение предполагает создание мультимедийных NFT, связанных с продвигаемыми Cube популярными музыкантами.

В основе токенов — изображения, в том числе портреты и аватары артистов, а также аудиозаписи, в том числе полноформатные альбомы.

В Animoca Brands убеждены, что NFT «обеспечит подлинные права на цифровую собственность и другие преимущества блокчейна для музыкантов и их поклонников».

Напомним, в октябре Animoca Brands оценили в $2,2 млрд после закрытия раунда финансирования на $65 млн.

В сентябре разработчик заключил обязывающее соглашение о покупке контрольного пакета акций NFT-платформы Bondly.



