Разработчик NFT-игр Animoca создаст метавселенную с фокусом на K-pop

Провайдер блокчейн-игр Animoca Brands и звукозаписывающий лейбл, а также продюсерский центр Cube Entertainment договорились о создании метавселенной с ориентацией на музыкальный жанр K-pop.

Animoca Brands and Cube Entertainment (@cubeunited) announced a joint venture for the purposes of building a music #metaverse, and issue #NFTs and ecosystem tokens based on the IP rights of Cube Ent’s #KPOP music artists and actors.https://t.co/PUOFvrj9iU