Решение от Ripple обеспечит новый платежный коридор между ОАЭ и Пакистаном

Пакистанский Bank Alfalah и провайдер финансовых услуг LuLu Exchange из ОАЭ заключили стратегическое партнерство для ускорения и увеличения объемов денежных переводов между странами через платформу RippleNet. Об этом сообщает Gulf News.

Интеграция решения от Ripple одним из крупнейших коммерческих банков Пакистана станет первой в своем роде для финансовых учреждений страны. LuLu Exchange является клиентом калифорнийской финтех-компании с февраля 2021 года.

В Bank Alfalah рассчитывают повысить прозрачность и скорость транзакций, благодаря сотрудничеству. Пакистан занимает шестое место в мире по объему получаемых международных денежных переводов, диаспора его граждан в ОАЭ достигает 15% от общего числа жителей ближневосточного государства.

"Партнерство с RippleNet поможет нам углубить наше сотрудничество с Lulu Exchange и укрепить финансовые мосты между пакистанцами, проживающими в ОАЭ, и их семьями на родине", — заявил президент и CEO Bank Alfalah Атиф Баджва.

В банке предполагают, что инициатива станет пилотом для дальнейшего совместного развертывания с дочерними предприятиями Lulu Exchange в Бахрейне, Омане, Кувейте, Катаре, Сингапуре и Малайзии.

"Мы надеемся на продолжение нашего партнерства с Bank Alfalah и расширение нашего присутствия на новых рынках в следующем году", — подчеркнул управляющий директор RippleNet в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Ближнего Востока и Северной Африки Брукс Энтвистл.

Бывший топ-менеджер Uber присоединился к Ripple в марте 2021 года в качестве главы бизнеса в Юго-Восточной Азии.

Напомним, тогда же SEO Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что иск SEC не нанес ущерба развитию операций компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее он назвал Азию основным рынком для RippleNet.