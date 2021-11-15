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Рома Жиган рассказал о нашумевшем конфликте с Оксимироном: "Oкси — хитровыделанный человек"

Рома Жиган рассказал о нашумевшем конфликте с Оксимироном: "Oкси — хитровыделанный человек"

Сегодня на YouTube-канале Ксении Собчак вышло новое интервью — с рэпером Ромой Жиганом (настоящее имя — Роман Чумаков. — Прим. ред.). Одной из главных тем интервью стал его давний конфликт с рэпером Оксимироном (настоящее имя — Мирон Федоров. — Прим. ред.), о котором стало известно благодаря новой песне Оксимирона "Кто убил Марка?" и клипу на нее.


Жиган новый клип Оксимирона оценил высоко:

Классный клип, классная идея, классное музыкальное сопровождение. Oкси — продуманный, хитровыделанный человек. Он говорит о тех вещах, о которых знают буквально все, с огромной долей пафоса, и рвет чарты,

Напомним, что в этой песне Оксимирон рассказал о давнем конфликте с рэпером, когда Жиган с друзьями ворвался в квартиру, в которой находились Оксимирон и рэпер Шокк, и, угрожая оружием, заставил их встать на колени и дал обоим пощечины. Все это он снял на камеру.


Ксения Собчак и Рома Жиган


Оксимирон, Шокк и Рома Жиган

Все эти годы Оксимирон молчал о случившемся, так как боялся, что Жиган сольет видео в сеть, что ударит по репутации Мирона. В новом клипе он сам показал момент с пощечиной.

По словам Жигана, он написал Оксимирону в соцсети "ВКонтакте" в день премьеры клипа и похвалил видео. После этого они созвонились и долго общались.

Мы полчаса с ним беседовали, общались на разные темы. Я ждал, что будет доля негатива и доля такой оборонительной позы в разговоре. Нет. Я говорю: "Посмотрел твой клип, написал тебе в "ВК", что клип неплох",

— сказал Жиган.


Оксимирон и Рома Жиган

При этом он заявил, что песня и клип были далеки от истины.

На самом деле это все ложь, вранье. Он все выстроил так, чтобы люди сказали: "Вау, блин, Мирон, какой ты классный! Жиган — Мориарти, Жиган — ужасный злодей",

— рассказал он.


Кроме того, рэпер представил свою версию событий 2011 года, когда он заставил Оксимирона и Шокка извиняться на коленях.

10 лет назад в его жизни произошло то, что мешало ему спокойно ложиться спать. Просыпаясь, он думал об этом, потому что человек столкнулся с таким опытом и переворотами, с которыми не каждый справился бы. И он не справился. Я шел их не унизить. Я шел получить извинения за оскорбления в мой адрес. Я не думал, какие последствия после этого будут. Тогда был молод, тогда закрылось забрало, и я пошел воевать,

— сказал Жиган.

Он добавил, что шантажировать Оксимирона видеороликом не собирался, и сказал, что после инцидента они остались в нормальных отношениях.

Пускай Окси вспомнит, как мы провели время в баре. Мы пожали друг другу руки. Я его посадил на такси, он уехал в аэропорт и улетел в Лондон. Он извинился, и я дал ему слово, что он не увидит себя в интернете,

— заключил он.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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