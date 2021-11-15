Россию обвинили в повреждении подводных кабелей у побережья Норвегии

Вадим Карасев

К недавнему повреждению и исчезновению подводных кабелей у побережья Северной Норвегии может быть причастна Россия, пишет The Drive. Они обслуживали обсерваторию Лофотен-Вестеролен, которая теперь временно не работает.

Из 66 км кабелей исчезли около 4,3 км — они были отрезаны и увезены в неизвестном направлении. Кто это сделал, достоверно неизвестно, но все опрошенные эксперты сходятся в том, что для проведения подобной операции надо обладать внушительными техническими возможностями.

Согласно публикации издания, российские военные могут быть причастны к этому саботажу, поскольку они опасались, что норвежцы могут отследить движения подлодок. На данный момент мониторинг подводной обстановки целиком парализован.

"У России есть специальные подводные лодки, которые вполне реально оборудовать для перерезания кабелей или даже их удаления с целью дальнейшего изучения", — замечают авторы.

Как сообщал Ruposters, ранее МИД РФ уличил Норвегию в тайной милитаризации Шпицбергена.