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Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как свыкалась с ролью матери: "Оплакивала старую жизнь"

Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как свыкалась с ролью матери: "Оплакивала старую жизнь"

34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли скоро станет мамой во второй раз. О своей беременности возлюбленная 54-летнего Джейсона Стэтхема объявила в августе этого года. Ну а сейчас Рози поучаствовала в фотосессии для журнала Porter Magazine и дала изданию небольшое интервью, в котором порассуждала о том, как беременность и материнство повлияли на нее.

Модель призналась, что первая беременность стала для нее тяжелым психологическим опытом.

Я оплакивала свою старую жизнь. Будто земля ушла из-под ног. В течение некоторого периода после того, как у меня родился сын, произошел настоящий сдвиг в моей идентичности и был своего рода траур по потере старой жизни, того, кем я была до этого,

— рассказала Рози о рождении первенца — сына Джека, который появился на свет в 2017 году.


Рози Хантингтон-Уайтли

Мне действительно потребовалось много времени, чтобы прийти в себя, но я думаю, что, когда я вошла в эту роль, приняла ее, все стало немного проще,

— призналась модель.



Рози отметила, что после преодоления этого кризиса она поняла, что материнство на самом деле расширило ее возможности.

Я во многом связывала свою личность с тем, как я выгляжу, как я себя чувствую, и у меня действительно появилось это новое чувство жизни. Теперь, когда мне за тридцать, моя уверенность в себе намного больше, и моя способность принимать решения стала сильнее. Я чувствую, что моя жизнь стала более разносторонней,

— поделилась Рози.


Джейсон Стэтхем с сыном Джеком

Модель также рассказала, что во время пандемии вместе с Джейсоном и сыном переехала в родную Великобританию из Лос-Анджелеса. Сейчас они готовятся к новоселью — в приобретенном ими особняке идет ремонт. Причем интерьерами во многом занимается именно Джейсон или, по крайней мере, дает советы.

Джейсон — настоящий провидец в нашей семье, его вкус и эстетика не имеют равных. Люди удивляются, потому что это не то, чего они ожидают. На самом деле, когда дело касается мебели и архитектуры, я многому у него учусь,

— призналась Рози.


Джейсон Стэтхем и Рози Хантингтон-Уайтли

Рождество они также планируют встречать в Великобритании вместе с родными в формате тихого семейного праздника.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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