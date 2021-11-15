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Сегодня состоится юбилейная трансляция к 20-летию Xbox – где и во сколько ее смотреть

Сегодня состоится юбилейная трансляция к 20-летию Xbox – где и во сколько ее смотреть


Сегодня, 15 ноября, компания Microsoft проведет юбилейную трансляцию к 20-летию игровой приставки Xbox. Ходят разные слухи о том, что стоит ожидать в рамках данного мероприятия — новые игры по программе обратной совместимости, ранний выход Halo Infinite, FPS Boost для игр по обратной совместимости и многое другое. Тогда как сама Microsoft просит не преувеличивать ожидания, заявляя, что это будет скорее юбилейный стрим, позволяющий проследить путь развития Xbox от первой консоли до Xbox Series X | S.

Юбилейная трансляция к 20-летию Xbox начнется 15 ноября в 21:00 по московскому времени. Смотреть ее можно будет в официальных каналах Xbox:



twitch.tv/xbox/



youtube.com/user/xbox/

В трансляции будет русский перевод (субтитры). 

Вероятно, в рамках данного мероприятия некоторые интересные анонсы все же будут. Инсайдеры не рекомендуют ее пропускать.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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