Школьник из Вологды разработал обучающую игру на тему безопасности для детей

Пятиклассник школы № 29 Вологды Александр Бурлин разработал обучающую игру «Основные правила безопасности для детей», сообщает Департамент образования Вологодской области.

Александр в течение двух лет обучается программированию в центре цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, созданном в рамках нацпроекта «Образование». Игру он создал для участия в конкурсе «В единстве наша сила», номинация «Мир без опасности».

«Проект создан для ребят шести-восьми лет. Важно, чтобы при прохождении игры детям помогали родители. Выполняя задания и отвечая на вопросы, ребенок помогает Спасайкину (главному персонажу) победить Федора Злодеевича! В конце игры вы можете увидеть свой уровень сформированности знаний по теме «Безопасность», – сказал Александр Бурлин.

Работа над проектом длилась два занятия.

«В игре много спрайтов и сцен, нарисованных вручную. Все алгоритмы я также написал самостоятельно, педагог только проверил готовый продукт», – добавил Александр Бурлин.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.