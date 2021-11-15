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Сложность майнинга биткоина увеличилась на 4,69%

Сложность майнинга биткоина увеличилась на 4,69%


В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 4,69% — до 22,67 трлн хешей (Т).


Данные: BTC.com.

Показатель растет девятый период подряд после падения из-за запрета майнинга в Китае.


На максимальную отметку сложность вышла в середине мая — 25,05 Т. Действия властей КНР привели к сокращению хешрейта в результате массового отключения майнингового оборудования в стране, и показатель также перешел к снижению.


Рекордным стало падение в начале июля, когда сложность сократилась почти на 28%. В результате следующего перерасчета показатель снизился еще на 4,8%, но затем перешел к росту на фоне восстановления хешрейта.


https://forklog.com/chto-takoe-heshrejt-i-slozhnost-majninga-kriptovalyut/

Напомним, в августе США сместили Китай с позиции лидера по доле в хешрейте биткоина, согласно данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета.


Доминирование майнеров КНР закончилось еще в марте — до их исхода из страны.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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