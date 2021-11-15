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Современные мастерские для детей с ОВЗ открылись в Железногорской школе-интернате Красноярского края

Современные мастерские для детей с ОВЗ открылись в Железногорской школе-интернате Красноярского края

В школе-интернате ЗАТО Железногорска (Красноярский край) открылись новые мастерские для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование», уточняет пресс-служба Министерства образования региона. 

Ребята будут обучаться по пяти востребованным на рынке труда профессиям: швейное дело, слесарное и столярное дело, декоративно-прикладное искусство, сити-фермерство и штукатурно-малярное дело. 

На оснащение и оформление помещений в рамках нацпроекта «Образование» из краевого и федерального бюджетов выделено почти 7 миллионов рублей. В помещениях установлено современное оборудование, на котором можно безопасно проводить уроки профмастерства.

В школе также оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, закуплены диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения. Интерактивные доски, доски для рисования песком, гамаки, компьютеры дают возможность узким специалистам проводить занятия максимально продуктивно, уточняется в информационном релизе. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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