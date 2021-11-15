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Создатель первого Xbox благодарит игроков, которые «рискнули»

Создатель первого Xbox благодарит игроков, которые «рискнули»


15 ноября Microsoft будет праздновать 20-летие игровой приставки Xbox. До этого дня остаются считанные часы, а в 21:00 по московскому времени подразделение Xbox проведет особую трансляцию, приуроченную к юбилейному событию.

Один из создателей первого Xbox Шеймус Блэкли опубликовал в Twitter специальное поздравление с юбилеем для Xbox. В нем он поблагодарил игроков и фанатов за то, что они позволили бренду Xbox развиться до сегодняшнего состояния. Особенную благодарность он выражает игрокам, которые «рискнули купить вещь [Xbox]». По его словам, во времена запуска первого Xbox было совсем не очевидно, что консоль «от создателей Excel» может быть успешной.

Официальный аккаунт Xbox в Twitter прокомментировало запись Шеймуса Блэкли, поблагодарив его и сообщество.


Отметим, что приставкам Xbox исполняется 20 лет – это действительно знаковое событие для Microsoft и индустрии в целом. Как рассказал Блэкли, он давал немало интервью в последние дни, вместе с другими создателями первого Xbox. Можно ожидать много интересных подробностей о процессе разработки и выпуска первой консоли в ближайшие дни.

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По материалам: newxboxone

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