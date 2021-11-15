Создатель первого Xbox благодарит игроков, которые «рискнули»





15 ноября Microsoft будет праздновать 20-летие игровой приставки Xbox. До этого дня остаются считанные часы, а в 21:00 по московскому времени подразделение Xbox проведет особую трансляцию, приуроченную к юбилейному событию.

Один из создателей первого Xbox Шеймус Блэкли опубликовал в Twitter специальное поздравление с юбилеем для Xbox. В нем он поблагодарил игроков и фанатов за то, что они позволили бренду Xbox развиться до сегодняшнего состояния. Особенную благодарность он выражает игрокам, которые «рискнули купить вещь [Xbox]». По его словам, во времена запуска первого Xbox было совсем не очевидно, что консоль «от создателей Excel» может быть успешной.

Официальный аккаунт Xbox в Twitter прокомментировало запись Шеймуса Блэкли, поблагодарив его и сообщество.

We'll never forget where we came from and the community who made it possible 💚 — Xbox (@Xbox) November 13, 2021



Отметим, что приставкам Xbox исполняется 20 лет – это действительно знаковое событие для Microsoft и индустрии в целом. Как рассказал Блэкли, он давал немало интервью в последние дни, вместе с другими создателями первого Xbox. Можно ожидать много интересных подробностей о процессе разработки и выпуска первой консоли в ближайшие дни.