Создатель первого Xbox благодарит игроков, которые «рискнули»
15 ноября Microsoft будет праздновать 20-летие игровой приставки Xbox. До этого дня остаются считанные часы, а в 21:00 по московскому времени подразделение Xbox проведет особую трансляцию, приуроченную к юбилейному событию.
Один из создателей первого Xbox Шеймус Блэкли опубликовал в Twitter специальное поздравление с юбилеем для Xbox. В нем он поблагодарил игроков и фанатов за то, что они позволили бренду Xbox развиться до сегодняшнего состояния. Особенную благодарность он выражает игрокам, которые «рискнули купить вещь [Xbox]». По его словам, во времена запуска первого Xbox было совсем не очевидно, что консоль «от создателей Excel» может быть успешной.
The ramblings of an old(er) man concerning the @Xbox #Xbox20 anniversary. 👊❤️ pic.twitter.com/NQAQ6XIX1c— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) November 13, 2021
Официальный аккаунт Xbox в Twitter прокомментировало запись Шеймуса Блэкли, поблагодарив его и сообщество.
We'll never forget where we came from and the community who made it possible 💚— Xbox (@Xbox) November 13, 2021
Отметим, что приставкам Xbox исполняется 20 лет – это действительно знаковое событие для Microsoft и индустрии в целом. Как рассказал Блэкли, он давал немало интервью в последние дни, вместе с другими создателями первого Xbox. Можно ожидать много интересных подробностей о процессе разработки и выпуска первой консоли в ближайшие дни.