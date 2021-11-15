Стартовал прием заявок на конкурс «Школа без границ»

15 ноября стартовал прием заявок на Международный конкурс педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ». Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации.

К участию приглашаются педагоги из стран Содружества: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Конкурс проходит в два этапа (заочный и очный) и объединяет несколько номинаций:

– «За творческий подход к преподаванию русского языка»;

– «За оригинальность замысла педагогического проекта»;

– «За мастерство использования технологий преподавания»;

– «За инновационный подход к преподаванию русского языка»;

– «За научный подход к преподаванию русского языка».

На заочный этап каждый учитель может подать до трех своих проектов, связанных с преподаванием русского языка. Это могут примеры (или фрагменты) урока, описание мероприятия, представление методической инновации, модель творческой работы с учащимися, а также презентация, демонстрирующая использование методического приёма при решении конкретных образовательных задач.

Заявки принимаются до 10 декабря на сайте конкурса.

Итоги первого этапа будут подведены 14 декабря, его победители приглашаются в Москву для участия во втором туре, который состоится 22–24 декабря. Очные конкурсные испытания проводятся в формате презентации проекта перед членами жюри и другими финалистами.

Имена победителей Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ» будут названы 24 декабря в Москве на церемонии награждения.

Каждый участник конкурса получит именной сертификат, лауреаты и победители – именные дипломы и право публикации собственного педагогического проекта в официальном электронном сборнике конкурса, распространяющемся в профессиональном сообществе преподавателей русского языка стран СНГ.

Финалистам первого этапа консультационную и методическую поддержку окажут российские эксперты в сфере преподавания русского языка. Победители конкурса получат денежный приз в размере 50 000 российских рублей.

Проведение Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ» обеспечит повышение качества преподавания, стимулирование интереса современной молодежи за рубежом к изучению русского языка и укрепление профессиональных региональных и международных связей между педагогами, специализирующимися на преподавании русского языка, уточняет пресс-служба проекта.

Подробная информация о проведении Международного конкурса педагогических идей и мастерства «Школа без границ» размещена на официальном сайте конкурса «Школа без границ».