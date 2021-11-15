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Стартовала Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике

Стартовала Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике

В городе Боготе (Колумбия) в дистанционном формате проходит 14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021). Соревнование включает четыре тура (теоретический, анализ данных, наблюдение, командный). Участники выполнят теоретические и практические задания, также их ждёт командное состязание, информирует Минпросвещения России.

Церемония закрытия олимпиады состоится 21 ноября.

Российскую Федерацию представляют:

- Андрей Ажакин (выпускник школы Центра педагогического мастерства, г. Москва);

- Илья Беспятый (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия);

- Елисей Жданов (школа № 2007 ФМШ, г. Москва);

- Илья Просяной (школа «ЛЕТОВО», г. Москва);

- Данила Шкиндеров (выпускник Пятьдесят седьмой школы, г. Москва).

Руководитель сборной – старший преподаватель кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, педагог дополнительного образования Президентского ФМЛ № 239 Борис Эскин. Заместители руководителя команды – ассистент кафедры теоретической физики и астрономии РГПУ им. А.И. Герцена Мария Волобуева и ведущий программист астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ, учитель астрономии Гимназии № 1 города Жуковского Московской области Михаил Кузнецов.

Процесс подготовки команды занял более года: он начался летом 2020-го. Пять участников олимпиады были выбраны из почти 120 претендентов. Отбор и подготовка велись тренерским штабом сборной под руководством Бориса Эскина.

В 2020 году на состязании, которое проходило в дистанционном формате вместо 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, российская сборная завоевала пять золотых медалей и стала первой в командном зачёте.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования. Традиционно российская сборная формируется из победителей всероссийской олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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