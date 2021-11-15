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Стоит ли опасаться магнитных бурь с 15 по 21 ноября 2021 года

Стоит ли опасаться магнитных бурь с 15 по 21 ноября 2021 года

Многие привыкли сверять свое самочувствие с календарем магнитных бурь, который публикуется сейчас во многих изданиях. Поэтому мы расскажем о периоде солнечной активности с 15 по 21 ноября 2021 года и что следует ожидать метеочувствительным людям на этой неделе.

Чем вызваны магнитные бури, которые ожидаются с 15 по 21 ноября 2021 года




Магнитной бурей называют реакцию геомагнитного поля Земли на поток солнечного ветра, который образуется при вспышках на Солнце и в какой-то момент достигает нашей планеты. Такие периоды случаются во время высокой солнечной активности с периодичностью от нескольких магнитных бурь в год, в течение месяца и даже недели.
Эта периодичность зависит от одиннадцатилетнего цикла солнечной активности, а сила магнитных бурь — от активности Солнца и количества выбросов его плазмы в космическое пространство.
Ноябрь 2021 года богат магнитными бурями — в этом месяце их четыре. Две из них мы уже пережили в начале месяца. А 15 ноября грядет третья магнитная буря. Ее солнечная активность будет достаточно высокая и продлится вплоть до 21 ноября, когда ожидается четвертая магнитная буря в этом месяце, которая будет средней интенсивности.
Собственно, предвестники третьей магнитной бури дадут о себе знать еще раньше. Уже 14 ноября солнечный ветер достигнет поверхности Земли и начнет меняться ее геомагнитная обстановка. Пик магнитной бури ожидается 15 ноября.

Какое влияние на организм человека могут оказывать магнитные бури



Магнитные бури способны оказывать негативное влияние не только на организм человека, но и на технику, электромагнитные приборы, флору и фауну нашей планеты. Реакция, происходящая от столкновения заряженных частиц с магнитным полем Земли, вызывает нагревание и расширение ионосферы. В этот момент возможен выход из строя систем электропередачи, радиосвязи, перенапряжение сети, отказ в работе спутников.
У людей магнитные бури вызывают перепады давления, мигрени, нарушение сердечного ритма. У метеозависимых людей, организм которых не успевает адаптироваться к этим изменениям и вырабатывать мелатонин (вещество, помогающее защищаться от стресса), могут возникать и более серьезные сердечно-сосудистые проблемы, например, инсульты, инфаркты.
От магнитных бурь больше всего страдают гипертоники и люди с ослабленным иммунитетом. Им особенно необходимо следить за календарем солнечной активности и выполнять все рекомендации врачей, чтобы обезопасить себя от негативного влияния магнитных бурь.
# Общество
По материалам: RSUTE

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