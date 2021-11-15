Стоит ли опасаться магнитных бурь с 15 по 21 ноября 2021 года

Чем вызваны магнитные бури, которые ожидаются с 15 по 21 ноября 2021 года

Какое влияние на организм человека могут оказывать магнитные бури

Многие привыкли сверять свое самочувствие с календарем магнитных бурь, который публикуется сейчас во многих изданиях. Поэтому мы расскажем о периоде солнечной активности с 15 по 21 ноября 2021 года и что следует ожидать метеочувствительным людям на этой неделе.Магнитной бурей называют реакцию геомагнитного поля Земли на поток солнечного ветра, который образуется при вспышках на Солнце и в какой-то момент достигает нашей планеты. Такие периоды случаются во время высокой солнечной активности с периодичностью от нескольких магнитных бурь в год, в течение месяца и даже недели.Эта периодичность зависит от одиннадцатилетнего цикла солнечной активности, а сила магнитных бурь — от активности Солнца и количества выбросов его плазмы в космическое пространство.Ноябрь 2021 года богат магнитными бурями — в этом месяце их четыре. Две из них мы уже пережили в начале месяца. А 15 ноября грядет третья магнитная буря. Ее солнечная активность будет достаточно высокая и продлится вплоть до 21 ноября, когда ожидается четвертая магнитная буря в этом месяце, которая будет средней интенсивности.Собственно, предвестники третьей магнитной бури дадут о себе знать еще раньше. Уже 14 ноября солнечный ветер достигнет поверхности Земли и начнет меняться ее геомагнитная обстановка. Пик магнитной бури ожидается 15 ноября.Магнитные бури способны оказывать негативное влияние не только на организм человека, но и на технику, электромагнитные приборы, флору и фауну нашей планеты. Реакция, происходящая от столкновения заряженных частиц с магнитным полем Земли, вызывает нагревание и расширение ионосферы. В этот момент возможен выход из строя систем электропередачи, радиосвязи, перенапряжение сети, отказ в работе спутников.У людей магнитные бури вызывают перепады давления, мигрени, нарушение сердечного ритма. У метеозависимых людей, организм которых не успевает адаптироваться к этим изменениям и вырабатывать мелатонин (вещество, помогающее защищаться от стресса), могут возникать и более серьезные сердечно-сосудистые проблемы, например, инсульты, инфаркты.От магнитных бурь больше всего страдают гипертоники и люди с ослабленным иммунитетом. Им особенно необходимо следить за календарем солнечной активности и выполнять все рекомендации врачей, чтобы обезопасить себя от негативного влияния магнитных бурь.