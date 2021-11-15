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Студия Roll7 стала частью крупного издательства Take-Two

Студия Roll7 стала частью крупного издательства Take-Two


Игровое издательство Take-Two объявило о покупке студии Roll7. Команда Roll7 известна по серии игр OlliOlli, сейчас они работают над проектом OlliOlli World. Сумма сделки по переходу Roll7 в команду Take-Two не разглашается. Известно, что работать команда Roll7 будет под руководством Private Division.

Как отмечают команды в ходе сделки, Roll7 будет дальше создавать свои уникальные проекты. Руководитель издательства Private Division отметил, что все с нетерпением ждут ближайшего релиза Roll7 – игру OlliOlli World, которая должна выйти этой зимой.

Напомним, что релиз OlliOlli World запланирован, в том числе, на приставках Xbox.


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По материалам: newxboxone

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