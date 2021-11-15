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Суперконтинент Колумбия начал распадаться 1,4 млрд лет назад. Установить это помогли пробы базальтов из Якутии

Суперконтинент Колумбия начал распадаться 1,4 млрд лет назад. Установить это помогли пробы базальтов из Якутии

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Института земной коры СО РАН (Иркутск), Института экспериментальной минералогии РАН (Черноголовка), Российского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского (Санкт-Петербург) и Университета Тасмании (Австралия) изучили химический состав и радиоизотопный возраст пробы базальта из горного хребта Сетте-Дабан, расположенного в республике Саха (Якутия), и установили, что на рубеже 1,4 миллиарда лет назад существовала крупная изверженная провинция.

Этот покрытый базальтовой магмой участок охватывал северную и восточную часть Сибири и, возможно, простирался на западную часть Балтики. Он мог инициировать процессы горизонтального растяжения (рифтогенеза) на стыке континентов и быть причиной последующего отделения Балтики от Сибири 1,6–1 миллиарда лет назад. В последствии это привело к расколу существовавшего тогда суперконтинента Колумбии. Результаты работы, поддержанной грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Scientific Reports. Кратко о них сообщила пресс-служба фонда.

В истории Земли существовали различные периоды магматической и тектонической активности. Последние сопровождались коллизионными процессами — столкновением континентальных блоков, — что, в свою очередь, приводило к формированию мега- и суперконтинентов. Этапы магматической активности же зачастую вызывали раскол суперконтинентов и формирование крупных изверженных провинций, которые являются основной причиной изменений климата и массовых вымираний. Временной период в истории Земли 1,9–0,9 миллиарда лет назад называют в литературе «скучным миллиардом» из-за относительного тектонического спокойствия на планете. До недавнего времени в Сибири этот период считался не только тектонически, но и магматически спокойным.

«Земля переживала и еще переживет не один цикл объединений и распадов суперконтинентов, что влияет на все аспекты эволюции планеты. В эпоху "скучного миллиарда" разделился суперконтинент Колумбия и сформировался суперконтинент Родиния. Когда именно это произошло, до сих пор оставалось открытым вопросом, однако наши данные из восточной части Сибири показывают, что распад Колумбии мог произойти гораздо раньше, чем предполагалось», — рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ Сергей Малышев, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геохимии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета.

Фотография с места отбора проб. Источник: Сергей Малышев

Результаты изотопного анализа пород показали, что их возраст составляет примерно 1,4 миллиарда лет. Особенности химического состава позволили предположить, что изученные объекты образовались в результате магматического процесса, характерного для траппового вулканизма, при котором на поверхность земли изливается гигантский объем базальтовой магмы и формируются крупные изверженные провинции.

«Такие магматические события, как правило, сопряжены по времени с растяжением в континентальной коре, что нередко приводит к рифтогенезу и распаду континентов. В мезопротерозое, или, если быть точнее, около 1,4 миллиарда лет назад, по нашим данным, формирование крупной изверженной провинции на востоке Сибири совпадает с процессами растяжения в коре. Интересно то, что подобные реликты изверженных провинций такого же возраста характерны для краевых частей не только Сибири, но и Балтики, и Лаврентии (Северная Америка и Гренландия), и на западе Лаврентии они интерпретируются как раскол континента. В нашем случае вопрос о том, привели ли эти события к полному отделению Балтики от Сибири, является дискуссионным. Несмотря на то, что мы склоняемся к этому, есть контраргументы в виде палеомагнитных данных, и нашу теорию еще нужно доказать», — подводит итог Сергей Малышев.

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По материалам: polit.ru

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