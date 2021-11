Суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club

14 ноября суточный объем продаж на платформе OpenSea составил максимальные за пять недель $117,8 млн. Одним из драйверов выступил десятикратный рост продаж NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club.

Данные: Dune Analytics.

Согласно CryptoSlam, 14 ноября трейдеры заключили сделки с NFT с изображением «скучающих обезьян» на $17,45 млн, днем ранее — на $23,06 млн, двумя днями ранее – на $12,41 млн. В течение сентября-октября показатель редко превышал $5 млн.

Вырос интерес и к «обезьянам-мутантам» из NFT-коллекции Mutant Ape Yacht Club. 14 ноября объем продаж токенов составил $20,49 млн, 13 ноября — $18,35 млн. С середины сентября показатель колебался в диапазоне $1-2 млн, трижды превысив планку в $3 млн.

11 ноября лейбл звукозаписи Universal Music Group анонсировал создание метавселенной в стиле группы Gorillaz под названием Kingship. В основе аватаров для группы — принадлежащие коллекционеру Джимми «j1mmy» Макнелису NFT из Bored Ape Yacht Club.

Hopefully this is the genuine twitter id. A twitter blue tick will help.



For those wondering, see the image. pic.twitter.com/ATOPssi6g3