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Суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club

Суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club


14 ноября суточный объем продаж на платформе OpenSea составил максимальные за пять недель $117,8 млн. Одним из драйверов выступил десятикратный рост продаж NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club.


Данные: Dune Analytics.

Согласно CryptoSlam, 14 ноября трейдеры заключили сделки с NFT с изображением «скучающих обезьян» на $17,45 млн, днем ранее — на $23,06 млн, двумя днями ранее – на $12,41 млн. В течение сентября-октября показатель редко превышал $5 млн.


Вырос интерес и к «обезьянам-мутантам» из NFT-коллекции Mutant Ape Yacht Club. 14 ноября объем продаж токенов составил $20,49 млн, 13 ноября — $18,35 млн. С середины сентября показатель колебался в диапазоне $1-2 млн, трижды превысив планку в $3 млн.


11 ноября лейбл звукозаписи Universal Music Group анонсировал создание метавселенной в стиле группы Gorillaz под названием Kingship. В основе аватаров для группы — принадлежащие коллекционеру Джимми «j1mmy» Макнелису NFT из Bored Ape Yacht Club.



12 ноября хип-хоп продюсер Timbaland также объявил о планах по созданию метавселенной из аватаров на основе «скучающих обезьян». Для проекта он создал Ape-In Productions, которая займется производством музыки и анимации. 17 ноября компания выпустит свой первый сингл в виде NFT.


13 ноября стало известно, что создатели Bored Ape Yacht Club из Yuga Labs подали заявку на регистрацию в США товарного знака «обезьяна» в «криптовалюте, онлайн-играх, онлайн-платформе и разработке блокчейн-ПО».


Напомним, Yuga Labs анонсировала запуск собственного токена проекта Bored Ape Yacht Club в первом квартале 2022 года. 


В сентябре набор из 107 NFT из этой коллекции ушел с молотка аукционного дома Sotheby’s за $24,4 млн.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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