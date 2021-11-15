Священник Дмитрий Рощин публично отрекся от сына Кориковой

Мать мужчины была против его брака с ЕленойСын актрисы Екатерины Васильевой, священник Дмитрий Рощин, заявил, что не считает 28-летнего Арсения от актрисы Елены Кориковой своим сыном. Об этом мужчина сообщил в эфире программы «Ты не поверишь!».«Нет, нет. Вообще такого сына у меня нет. У меня Прасковья старшая дочь. Простите, пожалуйста. Это все вранье», — сказал Рощин. Также Арсения не признает и сама Васильева.Напомним, в 1990-е годы Рощин и Корикова встречались. Узнав о том, что артистка забеременела, Дмитрий позвал ее замуж. Однако Екатерина посчитала Елену недостойной девушкой для своего сына и сделала все возможное, чтобы их брак не состоялся. В итоге Рощин женился на другой женщине, которая подарила ему восьмерых детей.Ранее Васильева ушла монастырь. Некоторые считают, что таким образом артистка решила замолить свои грехи.