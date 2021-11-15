Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Священник Дмитрий Рощин публично отрекся от сына Кориковой

Священник Дмитрий Рощин публично отрекся от сына Кориковой
Мать мужчины была против его брака с ЕленойСын актрисы Екатерины Васильевой, священник Дмитрий Рощин, заявил, что не считает 28-летнего Арсения от актрисы Елены Кориковой своим сыном. Об этом мужчина сообщил в эфире программы «Ты не поверишь!».«Нет, нет. Вообще такого сына у меня нет. У меня Прасковья старшая дочь. Простите, пожалуйста. Это все вранье», — сказал Рощин. Также Арсения не признает и сама Васильева.Напомним, в 1990-е годы Рощин и Корикова встречались. Узнав о том, что артистка забеременела, Дмитрий позвал ее замуж. Однако Екатерина посчитала Елену недостойной девушкой для своего сына и сделала все возможное, чтобы их брак не состоялся. В итоге Рощин женился на другой женщине, которая подарила ему восьмерых детей.Ранее Васильева ушла монастырь. Некоторые считают, что таким образом артистка решила замолить свои грехи.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну другую страну (Продолжение)
20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну
17 нелепых примеров причесок, которым нет логического оправдания
17 нелепых примеров причесок, которым нет логического оправдания
В новосибирском «Кванториуме» прошел день открытых дверей
В новосибирском «Кванториуме» прошел день открытых дверей
В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание новых мест в школах
В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание
В Оренбурге прошли мероприятия для учеников психолого-педагогических классов
В Оренбурге прошли мероприятия для учеников психолого-педагогических
В Краснодарском крае пройдет акция «ОГЭ по математике для учителей»
В Краснодарском крае пройдет акция «ОГЭ по математике для учителей»
В ижевской школе появилась мобильная библиотека
В ижевской школе появилась мобильная библиотека
УрГПУ проводит конкурс эссе, посвящённый 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
УрГПУ проводит конкурс эссе, посвящённый 800-летию со дня рождения
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Неужели! Звездные мужчины, которые расстались со статусом вечного холостяка
Неужели! Звездные мужчины, которые расстались со статусом вечного
Священник Дмитрий Рощин публично отрекся от сына Кориковой
Священник Дмитрий Рощин публично отрекся от сына Кориковой
«Хочу родить в следующем году»: Семенович рассказала о планах по пополнению семейства
«Хочу родить в следующем году»: Семенович рассказала о планах по

Топ на сегодня

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple

Еще по теме

Сына Елены Кориковой лишили прав
Елена Корикова похорошела после обвинений в пластике
В Сети обсуждают тайное замужество Елены Кориковой
Куда пропала «Бедная Настя»? Елена Корикова ушла в запой?