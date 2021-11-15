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The Elder Scrolls V: Skyrim работает на Xbox Series X хуже, чем на Playstation 5

The Elder Scrolls V: Skyrim работает на Xbox Series X хуже, чем на Playstation 5


На минувшей неделе состоялся релиз юбилейного переиздания Skyrim, которое получило название The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Сам дополнительный контент, который ждет игроков в обновлении, платный, тогда как версия The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (из Game Pass) получила бесплатно обновление до Xbox Series X | S.

Появились сравнительные тесты обновленной версии The Elder Scrolls V: Skyrim на приставках нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Как отмечают специалисты, игра работает немного лучше на приставках Sony.

На Playstation 5 после next-gen обновления игра The Elder Scrolls V: Skyrim предлагает полноценное разрешение 4K (3840x2160). На Xbox Series X разрешение динамическое, варьируется от 3840x2160 до 2688×2160. К минимальному пределу разрешение снижается крайне редко. Все версии работают в стабильных 60 FPS, за исключением пары моментов (например, из-за пламени дракона частота кадров может сильно упасть).

На Xbox Series S оптимизация хуже, чем на других консолях нового поколения. Здесь разрешение варьируется в диапазоне от 2560×1440 до 1792×1440, при этом зачастую оно находится ближе к нижней границе. Частота кадров на Xbox Series S тоже не идеальная, она может опускаться до 55 FPS в динамических сценах.

Ниже можно посмотреть сравнение The Elder Scrolls V: Skyrim на консолях нового поколения.


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По материалам: newxboxone

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