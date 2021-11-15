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Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября

Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября


16 ноября на Чикагской бирже опционов (CBOE) начнутся торги биткоин-ETF на базе торгуемых на CME фьючерсов от управляющей активами компании VanEck.


Инструмент получит тикер XBTF. Он станет третьим в линейке после аналогичных предложений от ProShares и Valkyrie Investments, которые получили листинг на NYSE и Nasdaq соответственно.


Одобрение SEC на запуск VanEck фьючерсного биткоин-ETF вступило в силу 23 октября. Предполагалось, что торги стартуют 25 октября.


Напомним, в ноябре регулятор отклонил заявку компании на запуск спотового биткоин-ETF.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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