Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября

16 ноября на Чикагской бирже опционов (CBOE) начнутся торги биткоин-ETF на базе торгуемых на CME фьючерсов от управляющей активами компании VanEck.

Инструмент получит тикер XBTF. Он станет третьим в линейке после аналогичных предложений от ProShares и Valkyrie Investments, которые получили листинг на NYSE и Nasdaq соответственно.

Одобрение SEC на запуск VanEck фьючерсного биткоин-ETF вступило в силу 23 октября. Предполагалось, что торги стартуют 25 октября.

Напомним, в ноябре регулятор отклонил заявку компании на запуск спотового биткоин-ETF.

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