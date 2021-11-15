ТСЖ в Академгородке разыскивает похитителя 30 пожарных вентилей в жилых домах

13 ноября в Иркутске неизвестный похитил 30 вентилей из противопожарных ящиков в жилых домах ЖК «Прогресс». Жильцы дома предполагают, что именно злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видеозапись опубликована на YouTube-канале службы безопасности и на сайте товарищества собственников жилья.

Подозреваемый орудовал 13 ноября приблизительно с 13:00 до 14:00 часов в домах 281/1, 281/2 и 281/3 по улице Лермонтова, приехав на общественном транспорте со стороны ИРНИТУ. В подъезды он заходил вместе с жильцами, в том числе с детьми. Нанесен ущерб на сумму 45 тысяч рублей.

Жильцы написали заявление в полицию о краже. Всех, кто знает что-либо о мужчине на видео, просят сообщить по электронной почте [email protected]



