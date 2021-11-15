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У Игоря Крутого родился очередной внук

У Игоря Крутого родился очередной внук
67-летний композитор Игорь Крутой в очередной раз стал дедушкой. Яков Крутой сообщил о пополнении в семье. Жена спортсмена родила сына. Мужчина опубликовал трогательные фотографии. Он позировал в роддоме рядом с супругой. Девушка держала на руках новорожденного малыша. Над ней склонился Яков. Он обнял избранницу. «Родился сын!» — говорилось на стикере, наклеенном на костюм Крутого. «Большое спасибо всем за поздравления! Всех обнимаю!» — написал счастливый папа. Подписчики поздравили семью с важным событием. «Молодцы! Здоровья богатырского!», «Лучшее, что есть на этой планете», «Здоровья малышу и маме», «Братан, поздравляю тебя!», «Семье Крутых мои поздравления», «Крепкого здоровья, терпения, взаимопонимания и счастья», «Класс!» — написали фолловеры.
Внебрачный сын Игоря Крутого с женой и новорожденным сыном Сын Якова стал четвертым внуком Игоря Яковлевича, до этого он воспитывал трех внучек. Народный артист России женился дважды. Его первой супругой стала Елена Бутома. Уже после развода родился сын композитора Николай. Во второй раз автор хитов узаконил отношения с Ольгой Крутой. Она воспитывала дочь Викторию от предыдущих отношений. В 2003 году у супругов появилась на свет дочь Александра. Слухи о том, что у Крутого есть внебрачный сын, появились в 2019 году. Тогда Яков появился на семейном фото Виктории. Он первым обратился к композитору и попросил о встрече. Продюсер согласился и попросил сделать тест ДНК, чтобы доказать родство с парнем. Экспертиза подтвердила этот факт. Игорь Яковлевич представил сына Якова детям. Мама спортсмена тяжело болела, ее не стало в 2019 году. Боксера тепло приняла его бабушка. Светлана Семеновна готовила для него пирожки по утрам. В то же время Сергей Мирошников, которого Яков называл отцом, был расстроен знакомством парня с родным папой. Мужчина развелся с мамой боксера, когда тому было пять лет, Яков был в приюте. Подтвердив родство с композитором, юрист перестал общаться с Мирошниковым.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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