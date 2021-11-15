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Ubisoft анонсировало поддержку Rainbow Six Extraction после релиза — новый трейлер

Ubisoft анонсировало поддержку Rainbow Six Extraction после релиза — новый трейлер


Ранее на этой неделе издательство Ubisoft сообщило, что приняло решение снизить стоимость игры Rainbow Six Extraction. Вместе с тем стало известно о дате релиза проекта — 20 января 2022 года. Похоже, что до этого дня издательство намерено активно знакомить игроков с предстоящим релизом, стараясь снизить возникший негатив вокруг игры.

В новом трейлере, который представило издательство Ubisoft, демонстрируется поддержка Rainbow Six Extraction после релиза. Заявлено, что новый контент для игроков будет бесплатный, и их ждут ограниченные по времени игровые события. В рамках этих событий можно будет заработать различное снаряжение. Таким образом, как считают разработчики, они смогут поддерживать постоянный интерес к игре.


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По материалам: newxboxone

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