Управляющую организацию предлагают выбирать решением более 50% собственников

20:07 Автор: Светлана Заверняева

Законопроект: № 1038564-7

Назначать управляющую организацию многоквартирного дома предлагается, если за неё проголосуют более 50% собственников жилья. Законопроект об этом, внесённый депутатами Красноярского Заксобрания, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Сегодня выбрать управляющую компанию (УК) можно простым большинством голосов от участвующих в общем собрании собственников. Собрание считается правомочным, если в нём участвовали собственники помещений, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов.

Таким образом, решение может быть принято всего четвертью голосов всех владельцев помещений (25% + 1 голос), а сами собственники могут разделиться на две-три группы, каждая из которых может выбрать свою УК. Нередко это приводит к частой смене управляющих организаций, когда подделываются протоколы собраний и подкупаются отдельные собственники.

Как вернуть жильцам права на чердаки и подвалы

Депутаты Заксобрания Красноярского края предлагают внести в Жилищный кодекс изменения, которые увеличат необходимое для выбора способа управления домом и новой управляющей организации количество голосов до уровня 50% + 1 голос от общего числа голосов.

По мнению авторов документа, это позволит собственникам легче приходить к согласию в выборе управляющей компании, а также значительно затруднит фальсификации и подкуп.

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