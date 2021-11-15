УрГПУ проводит конкурс эссе, посвящённый 800-летию со дня рождения князя Александра Невского

Уральский государственный педагогический университет проводит Всероссийский конкурс эссе, посвящённый 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Мероприятие реализуется при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурсные работы принимаются до 21 января 2022 года на официальном сайте живаяистория-россии.рф. К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций среднего, общего и дополнительного образования, среднего и высшего профессионального образования. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 14–18 лет и 19–25 лет.

Участникам необходимо написать эссе, которое будет содержать описание жизни и деятельности князя Александра Невского и его вклада в отечественную историю.

Творческие работы принимаются по следующим номинациям:

- «Александр Невский – небесный покровитель Российского воинства»;

- «Князь Александр Невский: история и современность»;

- «Александр Невский как образ святости»;

- «Подвиг святого благоверного князя Александра Невского – потомкам в наследство»;

- «Детство и юность Александра Невского в родительском доме»;

- «Личность Александра Невского в культуре и искусстве»;

- «Александр Невский в живописи, иконографии и наградах за боевые подвиги»;

- «Святой благоверный князь Александр Невский в храмах современной России»;

- «Александр Невский в исторических источниках (ранние летописи, житийная литература)»;

- «Образ Александра Невского в литературных произведениях и художественных фильмах»;

- «Значение Александра Невского в Победе советского народа в Великой Отечественной войне»;

- «Увековечивание памяти Александра Невского, защитника Земли русской, в архитектуре, скульптуре» и др.

С критериями оценки, требованиями к конкурсным работам по всем номинациям можно ознакомиться в положении о конкурсе.

Конкурсанты и их руководители после модерации работ автоматически получают сертификаты участников.

Подведение итогов пройдёт с 22 января по 18 февраля 2022 года.

Основной целью Всероссийского конкурса эссе, посвящённого 800-летию князя Александра Невского, является развитие интереса молодёжи к изучению истории России и дальнейшее формирование гражданской идентичности подрастающего поколения через осмысление исторических событий.

Организаторы – Уральский государственный педагогический университет и Центр реализации студенческих программ при поддержке Регионального центра патриотического воспитания, музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави», Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, Свердловской региональной молодёжной патриотической организации «Наследие».