Уже можно забрать бесплатно две новинки по программе Games With Gold





Подписчики сервисов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate уже могут в Microsoft Store забрать бесплатно две новые игры по программе Games With Gold. Это проекты Kingdom Two Crowns и LEGO Batman 2.

Kingdom Two Crowns

Kingdom Two Crowns

Обратите внимание: До 16 ноября забрать эти игры можно из веб-версии Microsoft Store. В разделе игр и приложений на Xbox они начнут отображаться позже в качестве доступных для загрузки.Watch this video on YouTube

Kingdom Two Crowns – это минималистичная микростратегия с горизонтальной прокруткой и потрясающей пиксельной графикой. Принимайте корону, се…

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LEGO® Batman™ 2

LEGO® Batman™ 2

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Великолепный дуэт Бэтмена и Робина, а также другие знаменитые герои Вселенной DC, среди которых Супермен, Чудо-женщина и Зеленый Фонарь, должны сообща спасти от разрушения Готэм-сити, захваченный коварными злодеями Лексом Лютором и Джокером.

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