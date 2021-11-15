Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание новых мест в школах

В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание новых мест в школах

В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание новых мест в школах

В 2022 году Республика Алтай получит около 400 миллионов рублей на создание новых мест в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Республики Алтай. 

Средства будут выделены в рамках реализации нацпроекта «Образование». 

Большую часть, 340 миллионов рублей, планируется направить на создание новых мест в общеобразовательных организациях. За счет выделенных средств предполагается завершить строительство Усть-Коксинской школы и школы № 7 в Горно-Алтайске. Остальные средства будут направлены на создание центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну другую страну (Продолжение)
20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну
17 нелепых примеров причесок, которым нет логического оправдания
17 нелепых примеров причесок, которым нет логического оправдания
В новосибирском «Кванториуме» прошел день открытых дверей
В новосибирском «Кванториуме» прошел день открытых дверей
В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание новых мест в школах
В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание
В Оренбурге прошли мероприятия для учеников психолого-педагогических классов
В Оренбурге прошли мероприятия для учеников психолого-педагогических
В Краснодарском крае пройдет акция «ОГЭ по математике для учителей»
В Краснодарском крае пройдет акция «ОГЭ по математике для учителей»
В ижевской школе появилась мобильная библиотека
В ижевской школе появилась мобильная библиотека
УрГПУ проводит конкурс эссе, посвящённый 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
УрГПУ проводит конкурс эссе, посвящённый 800-летию со дня рождения
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Неужели! Звездные мужчины, которые расстались со статусом вечного холостяка
Неужели! Звездные мужчины, которые расстались со статусом вечного
Священник Дмитрий Рощин публично отрекся от сына Кориковой
Священник Дмитрий Рощин публично отрекся от сына Кориковой
«Хочу родить в следующем году»: Семенович рассказала о планах по пополнению семейства
«Хочу родить в следующем году»: Семенович рассказала о планах по

Топ на сегодня

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple

Еще по теме

Магаданская область в 2021 и 2022 годах получит 502 млн рублей на создание новых мест в школах
Республика Карелия получит более 145 млн рублей на создание 30 новых мастерских
В школах Новосибирской области в новом учебном году начнут работу 105 центров «Точка роста»
На создание трех школ в Северной Осетии в 2021–2022 годах направят более 690 млн рублей