В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание новых мест в школах

В 2022 году Республика Алтай получит около 400 миллионов рублей на создание новых мест в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Республики Алтай.

Средства будут выделены в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Большую часть, 340 миллионов рублей, планируется направить на создание новых мест в общеобразовательных организациях. За счет выделенных средств предполагается завершить строительство Усть-Коксинской школы и школы № 7 в Горно-Алтайске. Остальные средства будут направлены на создание центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.