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В Братске 70 домовладений подключат к новому газопроводу

В Братске 70 домовладений подключат к новому газопроводу

В Правобережном районе Братска завершили первый этап строительства внутрипоселкового газопровода жилого района Гидростроитель. Протяженность новой сети составляет 1,4 километра, смонтирован подвод к домам, что обеспечивает возможность подключения к газу более 70 домовладений. Специальная комиссия уже провела приемку работ. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Анатолий Никитин, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области:
— Это первая очередь строительства газопровода жилого района Гидростроитель Правобережного округа. Проект реализуется на средства областного и городского бюджетов в рамках региональной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В этом году планировалось строительство участка протяженностью 1,4 километра, на работы потрачено 13,5 миллиона рублей. В следующем году строительство газовых сетей продолжится.

В администрации Братска отметили, что средства на строительство сетей газоснабжения из областного бюджета не выделялись городу с 2017 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Ситуация изменилась благодаря поддержке со стороны губернатора Иркутской области Игоря Кобзева — на реализацию проекта строительства внутрипоселкового газопровода общей протяженностью более 12 километров из областного бюджета направлено более 109 миллионов рублей.

Софинансирование из бюджета Братска составит почти 18 миллионов рублей. Работы рассчитаны на три года (2021 год — 1,4 километра газопровода, 2022 год — 4,6 километра, 2023 год — 6,2 километра). Завершение работ по строительству внутрипоселкового газопровода жилого района Гидростроитель Правобережного округа Братска позволит подвести газ к 477 домовладениям.

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По материалам: irk

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