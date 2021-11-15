Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Дзержинске Иркутского района откроют ПЦР-лабораторию

В Дзержинске Иркутского района откроют ПЦР-лабораторию

ПЦР-лабораторию готовят к открытию в Дзержинске Иркутского района. Необходимые документы сейчас на этапе подготовки. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в «Инстаграм». В регионе также строят два фельдшерско-акушерских пункта.

В Братском районе в деревне Барчим новый ФАП возводят рядом со старым зданием. В нем будет возможность комбинировать отопление.

«Строится и ФАП в поселке Хайта Усольского района. Здесь он удачно расположен рядом с поселковым клубом и школой. Сейчас идёт отделка помещений, монтаж внутренних электросетей. Всего в текущем году мы должны сдать 59 ФАПов и две врачебные амбулатории», — написал глава региона.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека
Энергетика овощей: как их цвет влияет на настроение и здоровье
Победителями трека "Культура" конкурса "Лидеры России" стали 14 управленцев
Победителями трека "Культура" конкурса "Лидеры
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Елена Борщева едва не разорилась на ремонте: «Вся корпусная мебель — это какие-то золотые слитки»
Елена Борщева едва не разорилась на ремонте: «Вся корпусная мебель —
Звездный гардероб: топ−3 люксовых сумок Пелагеи
Звездный гардероб: топ−3 люксовых сумок Пелагеи
Доступные и недорогие препараты, которые помогают бороться со старением
Доступные и недорогие препараты, которые помогают бороться со
В выходные дни в Иркутской области ликвидировали 30 пожаров
В выходные дни в Иркутской области ликвидировали 30 пожаров
В Дзержинске Иркутского района откроют ПЦР-лабораторию
В Дзержинске Иркутского района откроют ПЦР-лабораторию
В Приангарье выделили четыре миллиарда рублей на раннее заключение контрактов на ремонт дорог
В Приангарье выделили четыре миллиарда рублей на раннее заключение
Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал обращение жителей к президенту из-за QR-кодов
Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал обращение жителей к
Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года
Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800
ТСЖ в Академгородке разыскивает похитителя 30 пожарных вентилей в жилых домах
ТСЖ в Академгородке разыскивает похитителя 30 пожарных вентилей в

Топ на сегодня

МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего настроения
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего

Еще по теме

Свыше 80 ФАПов построят в Подмосковье в 2017 году
В Лопатинском районе состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта
В Иркутской области продолжается ремонт школьных спортзалов
В 2018-ом в Омской области построят 11 новых ФАПов