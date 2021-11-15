В Дзержинске Иркутского района откроют ПЦР-лабораторию

ПЦР-лабораторию готовят к открытию в Дзержинске Иркутского района. Необходимые документы сейчас на этапе подготовки. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в «Инстаграм». В регионе также строят два фельдшерско-акушерских пункта.

В Братском районе в деревне Барчим новый ФАП возводят рядом со старым зданием. В нем будет возможность комбинировать отопление.

«Строится и ФАП в поселке Хайта Усольского района. Здесь он удачно расположен рядом с поселковым клубом и школой. Сейчас идёт отделка помещений, монтаж внутренних электросетей. Всего в текущем году мы должны сдать 59 ФАПов и две врачебные амбулатории», — написал глава региона.