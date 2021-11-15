В Иркутске к 20 декабря построят ледовые городки на тему русских сказок и мультфильмов

В сквере Кирова и на острове Конном в Иркутске к 20 декабря будут строить ледовые городки с героями сказок и мультфильмов. Возведением займется предприниматель Виталий Чантурия. Информация о заключенном с ним контракте опубликована 12 ноября на сайте Госзакупок Иркутской области. Стоимость работ составила 4,43 миллиона рублей.

В сквере Кирова основной темой ледовых скульптур станут русские сказки. Гостей встретят Водяной, Кащей, богатыри, Баба Яга, Конёк-Горбунок, Садко, Жар-Птица, гуси-лебеди, Колобок и Лиса, Емеля со Щукой, Дед Мороз со Снегурочкой и число 2022. Всего будет 30 композиций из льда.

На острове Конном главная тематика городка — герои советских мультфильмов. Это Умка, Львёнок, Котёнок Гав, птица Говорун и Ушан из «Тайны третьей планеты», кот Матроскин, Илья Муромец, Щелкунчик и Дед Мороз со Снегурочкой. Здесь будет 12 ледяных скульптур.