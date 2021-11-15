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В Иркутске преподавателя университета подозревают в получении взятки

В Иркутске преподавателя университета подозревают в получении взятки

Следственным отделом по Кировскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя одного из университетов областного центра. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, преподаватель университета получила взятку в размере 25 тысяч рублей от студентки за выполнение дипломной работы без фактического написания и ее беспрепятственной защиты. Деньги девушка перевела на банковскую карту преподавателя.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи СКР напоминают, что информацию о фактах коррупции необходимо сообщать по телефонной линии Следственного управления СК России по Иркутской области «Остановим коррупцию»: 8 (3952) 20-40-74 либо 02.

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По материалам: irk

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