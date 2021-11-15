Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ

В Иркутской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ

В Иркутской области вновь начал расти заболеваемость ОРВИ — за прошлую неделю заболели 20 383 жителя. Из них 43% — дети до 14 лет. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у одного взрослого и троих детей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Продолжается прививочная кампания против гриппа, запланировано охватить прививками 60% жителей. На сегодняшний день привито более 626 тысяч человек. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная).

В соответствии с изменениями Минздрава РФ разрешена одновременно вакцинация от COVID-19 и гриппа. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Для проведения иммунизации необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске прививку от гриппа можно поставить в прививочных пунктах в Сибэкспоцентре, ТРЦ Mega Home и ТРЦ «Яркомолл». Для вакцинации необходим паспорт, СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах). Кроме того, прививочный пункт из МТЦ «Новый» переместили в переход между рынком «Новый» и МТЦ «Новый». Он работает с 12:00 до 17:00 ежедневно.

Где поставить прививку от гриппа и COVID-19, читайте в материале IRK.ru.

Предыдущая новость по этой теме:

Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области пошла на спад

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Иркутске к 20 декабря построят ледовые городки на тему русских сказок и мультфильмов
В Иркутске к 20 декабря построят ледовые городки на тему русских
Евгений Стекачев: дума и администрация Иркутска утвердили бюджет благодаря командной работе
Евгений Стекачев: дума и администрация Иркутска утвердили бюджет
В Братске 70 домовладений подключат к новому газопроводу
В Братске 70 домовладений подключат к новому газопроводу
В Иркутской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ
В Иркутской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ
Минфин РФ предлагает повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк
Минфин РФ предлагает повысить минимальную розничную цену на водку и
Метель ожидается вечером 16 ноября в Иркутске
Метель ожидается вечером 16 ноября в Иркутске
В Счетной палате РФ заявили об ограниченности криптовалют как платежного средства
В Счетной палате РФ заявили об ограниченности криптовалют как
В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами
В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами
Депутат ЛДПР сообщил о сильном желании российских майнеров платить налоги
Депутат ЛДПР сообщил о сильном желании российских майнеров платить
Решение от Ripple обеспечит новый платежный коридор между ОАЭ и Пакистаном
Решение от Ripple обеспечит новый платежный коридор между ОАЭ и
"Не может связать двух слов": Поплавская раскритиковала Бузову, сравнив ее с обезьяной
"Не может связать двух слов": Поплавская раскритиковала
Манижа сообщила о своей помолвке
Манижа сообщила о своей помолвке

Топ на сегодня

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном

Еще по теме

Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области пошла на спад
План по вакцинации от гриппа в Ненецком округе изготовлен на 12 процентов
Заболеваемость ОРВИ растет в Иркутской области
Гонконгский грипп шествует по Приангарью: заболел уже 41 человек