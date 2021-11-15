В Иркутской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ

В Иркутской области вновь начал расти заболеваемость ОРВИ — за прошлую неделю заболели 20 383 жителя. Из них 43% — дети до 14 лет. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у одного взрослого и троих детей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Продолжается прививочная кампания против гриппа, запланировано охватить прививками 60% жителей. На сегодняшний день привито более 626 тысяч человек. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная).

В соответствии с изменениями Минздрава РФ разрешена одновременно вакцинация от COVID-19 и гриппа. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Для проведения иммунизации необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске прививку от гриппа можно поставить в прививочных пунктах в Сибэкспоцентре, ТРЦ Mega Home и ТРЦ «Яркомолл». Для вакцинации необходим паспорт, СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах). Кроме того, прививочный пункт из МТЦ «Новый» переместили в переход между рынком «Новый» и МТЦ «Новый». Он работает с 12:00 до 17:00 ежедневно.

Где поставить прививку от гриппа и COVID-19, читайте в материале IRK.ru.

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