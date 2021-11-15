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В ижевской школе появилась мобильная библиотека

В ижевской школе появилась мобильная библиотека

В школе № 89 города Ижевска обновилась библиотека: она оснащена современным оборудованием, в том числе проектором, компьютерами и интерактивной доской. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Новая библиотека оборудована всем необходимым для проведения онлайн-уроков, мастер-классов и видеоконференций.

Стоимость проекта составила почти 1,5 миллиона рублей, основное финансирование пришло из республиканского бюджета.

«Мы уже начали разработку проекта по организации коворкинга в холле третьего этажа. Сейчас здесь располагается музей, но мы его перенесем в другое помещение. Библиотека приобрела новое звучание, и коворкинг станет ее продолжением, зоной неформального общения. Современные школьники кардинально отличаются от тех, которые были 20–30 лет назад. Они задают нам тренды к переменам, и школа подстраивается под них, старается стать для них уютной, интересной и при этом сохранить свою образовательную миссию», – рассказала директор школы Софья Коротаева.

# Общество
По материалам: edu.ru

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