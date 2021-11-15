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В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами

В Китае чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами


Высокопоставленного чиновника в китайской провинции Цзянси сняли с должности и исключили из Коммунистической партии за сотрудничество с майнерами.


По результатам проверки Центральная комиссия по проверке дисциплины КПК определила, что бывший заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китая в регионе злоупотреблял полномочиями и нарушал принципы государственной политики.


"Сяо И серьезно отклонился в реализации основных решений Центрального комитета партии, нарушил новую концепцию развития, злоупотребил своими полномочиями для внедрения и поддержки предприятий по майнингу криптовалют, которые не соответствуют национальной промышленной политике", — говорится в заявлении.


Власти также обвинили экс-чиновника во взяточничестве, вмешательстве в работу судебных органов, использовании служебного положения для получения выгоды и других нарушениях.


"Сяо И серьезно нарушил партийную, организационную, трудовую и бытовую дисциплину и подозревался во взяточничестве и злоупотреблении властью. Это серьезный проступок", — заявили в контролирующем органе.


У Сяо И конфисковали незаконно полученные доходы и собственность, его дело передали в прокуратуру для рассмотрения в соответствии с законодательством.


Напомним, в мае Госсовет КНР решил принять меры в отношении майнинга и торговли криптовалютами. Ведущее государственное информационное агентство "Синьхуа" раскритиковало криптоиндустрию.


В сентябре Народный банк Китая отнес операции с криптовалютами к незаконной финансовой деятельности. Власти начали изучать возможности судебного преследования трейдинга и майнинга.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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