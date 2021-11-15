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В Краснодарском крае пройдет акция «ОГЭ по математике для учителей»

В Краснодарском крае пройдет акция «ОГЭ по математике для учителей»

В декабре в Краснодарском крае пройдет акция «ОГЭ по математике для учителей», сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики региона.

Участниками акции станут педагоги, которые хотят поддержать девятиклассников, сдающих экзамен в 2022 году.

Заявки от них принимаются до 7 декабря.

В день акции в каждом районе края откроется по одному пункту проведения экзамена. Будут соблюдены все требования к процедуре сдачи основного государственного экзамена, в том числе экзаменационные работы педагогов проверят эксперты муниципальной предметной комиссии по математике.

«Акция призвана на практике познакомить учителей с процедурой проведения экзамена, структурой контрольных измерительных материалов, создать атмосферу открытости и прозрачности при проведении экзамена, снять психологическую напряженность», – уточняется в информационном релизе.

В Краснодарском крае такие мероприятия проводятся не в первый раз: в 2019 году молодые учителя математики сдали ОГЭ, в 2020 году учителя химии познакомились с новой процедурой ОГЭ по химии, проведя реальный эксперимент в рамках экзамена.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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