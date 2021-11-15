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В Кыргызстане обнаружили майнинг-ферму с 2500 серверами

В Кыргызстане обнаружили майнинг-ферму с 2500 серверами


Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана выявил крупную майнинг-ферму в селе Дружба Ысык-Атинского района. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу ведомства.


Иностранные граждане организовали майнинг-ферму под видом теплицы и разместили в ней 2500 единиц серверного оборудования.


По словам представителей комитета, незаконная деятельность фермы "нанесла колоссальный ущерб электрическим сетям Кыргызстана".


Правоохранители разыскивают причастных к работе майнинг-фермы и подсчитывают сумму ущерба. Также в ходе следствия будет установлена законность ввоза серверного оборудования в страну.


Напомним, в мае власти Кыргызстана изъяли более 2000 устройств для майнинга в Бишкеке и Чуйской области.


В июне 2020 года местный парламент утвердил 15% налог для майнеров.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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