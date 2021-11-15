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В Москве подведут предварительные итоги реализации Плана основных мероприятий Десятилетия детства

В Москве подведут предварительные итоги реализации Плана основных мероприятий Десятилетия детства

19 ноября Минпросвещения России проведёт III Всероссийскую конференцию по вопросам реализации Десятилетия детства, сообщает пресс-служба ведомства. 
На мероприятии будут подведены предварительные итоги реализации в 2021 году Плана основных мероприятий до 2027 года, а также рассмотрены основные направления работы на федеральном и региональном уровнях.
Участие в конференции примут члены Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства и действующих при нём рабочих групп, сенаторы Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, а также представители Общественной палаты Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций и ведущие российские эксперты.

Конференция пройдёт в онлайн-формате. Регистрация на пленарное заседание доступна по ссылке. Она открыта до 18 ноября включительно.

Также состоятся тематические секции «Здоровьесбережение с детства», «Благополучие семей с детьми», «Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей», «Инфраструктура детства», «Качество жизни детей с ОВЗ, детей инвалидов», «Защита детей, оставшихся без попечения родителей», «Безопасность детей».

По итогам конференции планируется издать электронный сборник, который будет размещён на информационном портале Десятилетия детства.

Организаторы III Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы» – Минпросвещения России и Центр защиты прав и интересов детей.

2018–2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года. План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г.

# Общество
По материалам: edu.ru

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