В новосибирском «Кванториуме» прошел день открытых дверей

В новосибирском детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России прошел день открытых дверей. В мероприятиях приняли участие школьники разных возрастов и их родители, уточняет пресс-служба Министерства образования региона.

Ребята познакомились со всеми направлениями обучения и выполнили задания. В квантуме «Информационные технологии» они создавали из электронного конструктора «умную» гирлянду и программировали ее, в квантуме «Робототехника» выступали в качестве операторов роботов, собирая и перемещая предметы, в квантуме «Виртуальная реальность» продемонстрировали умение владеть контроллерами и совершать манипуляции с виртуальными предметами.

Занятия в квантуме «Беспилотные летательные аппараты» дали возможность потренироваться в управлении коптером, а в квантуме «Хай-тек» – самостоятельно создать свое изображение при помощи определенной программы и вырезать это изображение на лазерном станке.

«По результатам прохождения таких заданий ребята наметили себе те направления, на которые они хотели бы прийти на обучение в детский технопарк, а родители смогли оценить ту обстановку и педагогов, которые сопровождают обучающихся», – прокомментировал руководитель «Кванториума» Александр Локтионов.

В рамках дня открытых дверей также прошел семейный мастер-класс.

