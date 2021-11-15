Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В новосибирском «Кванториуме» прошел день открытых дверей

В новосибирском «Кванториуме» прошел день открытых дверей

В новосибирском детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России прошел день открытых дверей. В мероприятиях приняли участие школьники разных возрастов и их родители, уточняет пресс-служба Министерства образования региона.

Ребята познакомились со всеми направлениями обучения и выполнили задания. В квантуме «Информационные технологии» они создавали из электронного конструктора «умную» гирлянду и программировали ее, в квантуме «Робототехника» выступали в качестве операторов роботов, собирая и перемещая предметы, в квантуме «Виртуальная реальность» продемонстрировали умение владеть контроллерами и совершать манипуляции с виртуальными предметами.

Занятия в квантуме «Беспилотные летательные аппараты» дали возможность потренироваться в управлении коптером, а в квантуме «Хай-тек» – самостоятельно создать свое изображение при помощи определенной программы и вырезать это изображение на лазерном станке.

«По результатам прохождения таких заданий ребята наметили себе те направления, на которые они хотели бы прийти на обучение в детский технопарк, а родители смогли оценить ту обстановку и педагогов, которые сопровождают обучающихся», –  прокомментировал руководитель «Кванториума» Александр Локтионов.

В рамках дня открытых дверей также прошел семейный мастер-класс.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну другую страну (Продолжение)
20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну
17 нелепых примеров причесок, которым нет логического оправдания
17 нелепых примеров причесок, которым нет логического оправдания
В новосибирском «Кванториуме» прошел день открытых дверей
В новосибирском «Кванториуме» прошел день открытых дверей
В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание новых мест в школах
В 2022 году Республика Алтай получит около 400 млн рублей на создание
В Оренбурге прошли мероприятия для учеников психолого-педагогических классов
В Оренбурге прошли мероприятия для учеников психолого-педагогических
В Краснодарском крае пройдет акция «ОГЭ по математике для учителей»
В Краснодарском крае пройдет акция «ОГЭ по математике для учителей»
В ижевской школе появилась мобильная библиотека
В ижевской школе появилась мобильная библиотека
УрГПУ проводит конкурс эссе, посвящённый 800-летию со дня рождения князя Александра Невского
УрГПУ проводит конкурс эссе, посвящённый 800-летию со дня рождения
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Неужели! Звездные мужчины, которые расстались со статусом вечного холостяка
Неужели! Звездные мужчины, которые расстались со статусом вечного
Священник Дмитрий Рощин публично отрекся от сына Кориковой
Священник Дмитрий Рощин публично отрекся от сына Кориковой
«Хочу родить в следующем году»: Семенович рассказала о планах по пополнению семейства
«Хочу родить в следующем году»: Семенович рассказала о планах по

Топ на сегодня

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple

Еще по теме

«Кванториум-04» приглашает школьников Республики Алтай на дни открытых дверей
В новосибирском «Кванториуме» состоялся марафон по робототехнике
В липецком детском технопарке «Кванториум» прошел день открытых дверей
В Чувашии продолжает работу мобильный «Кванториум»