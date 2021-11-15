В Оренбурге прошли мероприятия для учеников психолого-педагогических классов

На базе Оренбургского государственного педагогического университета прошла первая сессия для обучающихся классов психолого-педагогической направленности, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

В мероприятиях приняли участие более 200 десятиклассников из 22 школ Оренбурга и Оренбургской области.

Для ребят были организованы 28 предметных интенсивов в формате традиционных и инновационных форм работы (урок-открытие, урок-размышление мастер-класс, викторина, деловая игра, онлайн-экскурсия, виртуальная экспедиция, лабораториум, стриминг, пресс-релиз и т. д.).

Занятия проводили преподаватели вуза.

«Дальнейшее освоение программы для классов психолого-педагогической направленности, разработанной в Оренбургском государственном педагогическом университете, будет для школьников интересным и увлекательным, а преподаватели помогут познавать преимущества педагогической профессии еще в школе», – уточняют в пресс-службе Министерства образования региона.

