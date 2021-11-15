В Приангарье выделили четыре миллиарда рублей на раннее заключение контрактов на ремонт дорог

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области выделило четыре миллиарда рублей на раннее заключение контрактов на проведение капитальных ремонтов и реконструкции автомобильных дорог в следующем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это позволит уже сейчас объявлять торги и заключать контракты, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это позволит начать работу на несколько месяцев раньше.

Максим Лобанов, министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области:

— Обычно бюджетные средства выделяют непосредственно в год проведения работ, поэтому проводить торги и заключать контракты заранее невозможно. Между тем, это длительная процедура, которая может занять до трёх месяцев. Выделение денег и заключение контрактов сейчас позволит не терять время в начале дорожно-строительного сезона. Подрядчики смогут уже зимой приобретать и завозить необходимые материалы, приступить к работам с наступлением положительных температур.

Два миллиарда рублей получили города-участники национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это Иркутск, Шелехов, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Братск. Средства для раннего заключения контрактов им выделены впервые.

Ещё два миллиарда направлены на региональные дороги, которые связывают различные населённые пункты. Так, уже сейчас идут торги на проведение капитального ремонта участков автомобильных дорог Баяндай — Нагалык в Баяндаевском районе и Кутулик — Аларь — Ныгда в Аларском районе, на ремонт автодороги дороги Бохан — Тихоновка в Боханском районе и других.

Максим Лобанов отметил, что на региональных дорогах раннее заключение контрактов впервые применили в прошлом году. Опыт оказался удачным. На объектах, где заранее заключили контракты, за один строительный сезон удалось провести гораздо больше работ, чем обычно.