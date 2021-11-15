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В Республике Тыве объявлен заочный конкурс по финансовой грамотности для детей

В Республике Тыве объявлен заочный конкурс по финансовой грамотности для детей

С 11 по 30 ноября в Тыве проходит заочный конкурс информационных плакатов по финансовой грамотности «Путь к успеху в мире денег». Мероприятие рассчитано на три возрастные группы: 1-я категория – дошкольный возраст; 2-я категория – 2–4-е классы; 3-я категория – 5–8-е классы. 

Состязание проходит в дистанционной форме. Для участия в нем необходимо сделать фото выполненной конкурсной работой (плаката) и выставить его в социальные сети с обязательным хештегом #ФинансоваяГрамотностьООРТ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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