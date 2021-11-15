В Счетной палате РФ заявили об ограниченности криптовалют как платежного средства

Криптовалютные инвесторы должны оценивать высокие риски своих вложений, поскольку стоимость цифровых активов зависит только от оптимизма рыночных игроков. Об этом в интервью РИА Новости заявил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

"В отличие от полновесных денег или облигаций [криптовалюты] не имеют под собой внутренней стоимости, они ничем не обеспечены. В отличие от акций они не дают права на получение выплат или участие в бизнесе, в отличие от фиатных денег они сильно ограничены как платежное средство. То есть криптовалюта зависит только от оптимизма рыночных игроков, а это весьма высокие риски", - сказал Саватюгин.

При этом он считает, что криптовалюты являются очень значимым и заметным элементом дизайна мировой финансовой системы:

"Общая капитализация криптовалют превышает $2 трлн - это больше всей капитализации российского фондового рынка. Не замечать этого никак не получится".

Аудитор поддержал жесткое нормативное регулирование индустрии, которого придерживается Центробанк, и усомнился, что регулятор будет смягчать свою риторику.

По его словам, Счетная палата пока не обсуждала какую-то собственную инициативу по регулированию криптовалют.

"У нас есть Банк России, есть министерство финансов, мы с интересом следим за их дискуссией", - заключил Алексей Саватюгин.

Напомним, в 2015 году Алексей Саватюгин называл криптовалюты самым большим финансовым прорывом за последние полвека и заявлял, что неприятие биткоина в РФ связано исключительно с нежеланием регулятора разбираться в том, что это такое.

Он также называл "полнейшим абсурдом" создание российской национальной цифровой валюты.