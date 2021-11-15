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В Совфеде предложили наказывать за отказ впустить газовщика в квартиру

В Совфеде предложили наказывать за отказ впустить газовщика в квартиру

08:58  Автор: Кристина Стащенко


Источник: ТАСС



Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо помощнику президента Максиму Орешкину с предложением ввести ответственность для людей, которые не допускают сотрудника газовой службы в квартиру для проверки газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС. 

Так, предлагается наказывать тех, кто не допустил сотрудника специализированной службы для техобслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также для его диагностики. Кроме того, предлагается установить ответственность за отказ в допуске сотрудников, которые проверяют, чистят или ремонтируют дымовые и вентиляционные каналы.

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Какую именно ответственность планируется установить, Кутепов не уточнил. При этом, по словам сенатора, наказывать можно будет только в том случае, если жильца в установленном порядке уведомили о предстоящих работах. 

Кроме того, сенатор предложил ввести ответственность за отказ в допуске сотруднику аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации для приостановки или возобновления подачи газа, устранения аварий, утечек и других чрезвычайных ситуаций.


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Ранее председатель думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщал, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, в соответствии с которым за газовую инфраструктуру в многоквартирном доме должна будет отвечать одна компания, а не несколько. 

Он уточнил, что парламентарии будут добиваться рассмотрения этого законопроекта до конца года.



#газ #безопасность


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По материалам: pnp.ru

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