В волгоградских центрах «Точка роста» с 2019 года подготовили более 1 тысячи проектов

В волгоградских центрах естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России с 2019 года подготовили более 1 тысячи проектов, сообщает пресс- служба Правительства Волгоградской области.

Воспитанники центров проводят порядка 350 исследований в области химии, физики, биологии.

Региональная сеть «Точек роста» уже включает 195 пространств, в ближайшие три года их число увеличится ещё на 313.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.