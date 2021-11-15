Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В волгоградских центрах «Точка роста» с 2019 года подготовили более 1 тысячи проектов

В волгоградских центрах «Точка роста» с 2019 года подготовили более 1 тысячи проектов

В волгоградских центрах «Точка роста» с 2019 года подготовили более 1 тысячи проектов

В волгоградских центрах естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России с 2019 года подготовили более 1 тысячи проектов, сообщает пресс- служба Правительства Волгоградской области. 

Воспитанники центров проводят порядка 350 исследований в области химии, физики, биологии.

Региональная сеть «Точек роста» уже включает 195 пространств, в ближайшие три года их число увеличится ещё на 313.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Игроки оказались разочарованы Battlefield 2042, рейтинг игры понизили
Игроки оказались разочарованы Battlefield 2042, рейтинг игры понизили
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как свыкалась с ролью матери: "Оплакивала старую жизнь"
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как свыкалась с ролью матери:
В волгоградских центрах «Точка роста» с 2019 года подготовили более 1 тысячи проектов
В волгоградских центрах «Точка роста» с 2019 года подготовили более 1
В Москве подведут предварительные итоги реализации Плана основных мероприятий Десятилетия детства
В Москве подведут предварительные итоги реализации Плана основных
14 ноября прошел Географический диктант
14 ноября прошел Географический диктант
Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange
Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы
Сложность майнинга биткоина увеличилась на 4,69%
Сложность майнинга биткоина увеличилась на 4,69%
Платформа Socios выпустит токены для клубов НФЛ и MLS
Платформа Socios выпустит токены для клубов НФЛ и MLS
Суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club
Суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к
В Кыргызстане обнаружили майнинг-ферму с 2500 серверами
В Кыргызстане обнаружили майнинг-ферму с 2500 серверами
Разработчик NFT-игр Animoca создаст метавселенную с фокусом на K-pop
Разработчик NFT-игр Animoca создаст метавселенную с фокусом на K-pop
Похоже, что Mortal Kombat 11 скоро добавят в подписку Game Pass
Похоже, что Mortal Kombat 11 скоро добавят в подписку Game Pass

Топ на сегодня

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не

Еще по теме

В подмосковной Электростали открылся центр «Точка роста»
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка роста»
На Ставрополье за три года созданы 166 центров «Точка роста»
В Новосибирской области до конца 2021 года планируют открыть больше 100 центров «Точка роста»