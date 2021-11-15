В выходные дни в Иркутской области ликвидировали 30 пожаров

30 пожаров ликвидировали за прошедшие выходные дни в населённых пунктах Иркутской области. Более половины всех возгораний произошло в надворных постройках, банях, гаражах. В Усть-Куте на пожаре в ночь на 13 ноября в административном деревянном здании погиб человек, личность которого устанавливают. Общая площадь пожара составила 190 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Днём 13 ноября в селе Мальта Усольского района при попытке тушения пожара в гараже с автомобилем пострадал мужчина 1962 года рождения. Деревянное строение уничтожено огнём на площади 48 квадратных метров.

14 ноября произошёл пожар в деревянном строении свинофермы в Братском районе. Четыре пожарных расчёта тушили горящую изнутри постройку и спасали животных. Огнеборцам удалось спасти 25 свиней. Свинарник поврежден огнём на площади 240 квадратных метров.

С начала ноября в Иркутской области наблюдается рост числа пожаров — 256 случаев зарегистрировано с 1 ноября в регионе. Это на 37 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах в ноябре погибли 13 человек, в том числе один ребёнок. 15 человек получили травмы, из них двое детей. 11 человек спасены на пожарах.

Всего с начала года произошло 5 439 пожаров. На пожарах погибли 145 человек, из них 14 детей, 175 человек получили травмы. 757 человек спасены на пожарах в 2021 году.