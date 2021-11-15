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Валерию Гаркалину могут отрезать руку

Валерию Гаркалину могут отрезать руку
Актер Валерий Гаркалин находится больнице с коронавирусной инфекцией. В этот понедельник, 15 ноября, стало известно о резком ухудшении состояния 67-летнего актера Валерия Гаркалина, который находится в реанимации с диагнозом «коронавирус». На фоне имеющихся осложнений врачи обнаружили у Валерия Гаркалина еще одно — тромбоз артерий верхних конечностей. Прогноз медиков пока неутешительный. Если в ближайшее время состояние Валерия Гаркалина не улучшится, а тромбоз продолжит прогрессировать, то врачам придется провести своему звездному пациенту операцию по ампутации левой руки.
Валерий Гаркалин «Артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — цитирует KP.RU свой источник в здравоохранении. Напомним, народный артист РФ Валерий Гаркалин был госпитализирован в «Коммунарку» больше месяца назад. Он попал в больницу 2 октября, тест на коронавирус показал положительный результат, а КТ выявил 25% поражения легких, которое прогрессировало каждый день. Позже артиста перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ, а затем и к ЭКМО. Чуть больше недели назад Валерию Гаркалину провели экстренную операцию по откачке жидкости и воздуха из грудной полости.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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