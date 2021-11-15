Ваш Знак Сатурна при рождении: как он влияет на ваше отношение к жизни

Вадим Карасев

Планета с кольцами — одна из самых красивых. Она влияет на наше отношение к жизни, а также руководит хаосом и порядком. Астрологи рассказали, чем она наделяет нас при появлении на свет.

Энергетика данной планеты очень тяжелая, но при этом является одной из самых важных в гороскопе. Сатурну чужды правила, поэтому он влияет на нас очень по-разному в зависимости от его положения в момент нашего рождения.

Овен

Сатурн в Овне меняет отношение человека к жизни через окружающих его людей — через знакомых, друзей, вторую половинку. Если кто-то очень сильно влияет на вас и ваши решения, причем эти решения в итоге оказываются правильными, это все происки Сатурна.

Телец

Если вы родились в тот момент, когда Сатурн находился в Знаке Тельца, значит, вы являетесь ответственным человеком. Вы относитесь к своей жизни очень серьезно. Вас волнует ваша судьба и судьба ваших близких. Такие, как вы, не любят пускать все на самотек.

Близнецы

Сатурн в Близнецах заставляет человека, рожденного под его управлением, слушать и слышать только себя. Это приводит к тому, что человек часто допускает ошибки, но он учится на них. Отношение к жизни у таких людей простое: они верят, что цель их жизни — стать мудрее.

Рак

Если в момент появления человека на свет Сатурн был в Раке, это значит, что ему свойственно стремление сделать жизнь окружающих лучше. Такие люди видят в жизни возможность протянуть кому-то руку помощи. Это добрые и открытые люди, которым не чужда любовь.

Лев

Когда в момент рождения человека Сатурн проходит по Знаку Льва, это наделяет его нежеланием затрачивать много усилий на организацию своей жизни. Зато это делает его ярким и заметным для других людей. Он наделяется внутренней харизмой и обаянием.

Дева

Если кто-то был рожден в период Сатурна в Деве, то этот человек наделяется интересом к себе и к жизни, к творческим и общественным достижениям. Порой такой человек сам не может понять, для чего он живет. Ему трудно понять смысл собственного существования, хотя он, скорее всего, будет заниматься его поисками всю жизнь.

Весы

Люди, рожденные в период Сатурна в Весах, отличаются от остальных невероятной уверенностью. У них простое отношение к жизни, что делает их очень привлекательными и харизматичными. С ними легко находить общий язык, и они легки на подъем.

Скорпион

Сатурн в Скорпионе делает новорожденного человека очень сильным ментально. Такие люди видят в жизни не просто череду дней и событий, а нечто большее. Скорее всего, такие личности верят в судьбу и в перерождение, в Бога и в силу судьбы, в высший смысл всего происходящего.

Стрелец

Отношение к жизни у тех людей, которые родились под влиянием Сатурна в Стрельце, довольно простое. Они полагают, что жизнь дана нам для исследования мира и путешествий, смены обстановки. Они не терпят скуку и верят в то, что их цель — познать как можно больше.

Козерог

Сатурн в Козероге в момент рождения человека наделяет его осознанием того, что он родился не просто так. Такие люди порой ставят себя выше остальных, считая, что они созданы с очень важной целью. Тем не менее они не думают, что в жизни им все должно даваться легко, поэтому они весьма продуктивны и трудолюбивы.

Водолей

Водолей и Сатурн создают отличную команду, поэтому те, кто был рожден под влиянием такого Сатурна, оптимистичны и умны. Эти люди очень любят жизнь и обладают высокой тягой к знаниям. Они никогда не останавливаются в своем развитии. Для них это равноценно смерти.

Рыбы

Сатурн в последнем доме гороскопа в момент рождения человека дает ему правильное отношение к миру и к судьбе. Такие люди умеют планировать дела, а также не боятся просто относиться к проблемам. Они видят этот мир красивым, а к жизни относятся как к возможности оставить после себя что-то важное.