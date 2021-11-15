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"Ватрушкой к потолку": Кристина Асмус широко раздвинула ноги прямо в постели

"Ватрушкой к потолку": Кристина Асмус широко раздвинула ноги прямо в постели

33-летняя Кристина Асмус поразила поклонников своей растяжкой. Звезда широко раздвинула ноги прямо в постели.

На своей странице в инстаграме Кристина Асмус в тесных лосинах показала горячие постельные кадры, сделав эффектный кульбит.

"Докатилась до трендов. Да, немного раскоряка. Да, у некоторых поизящней будет. Да, зачем-то усложнила и ногу на мысок переставила. Зато без разминки и с первого дубля. На втором спина вышла из чата", — написала звезда.

Поклонники восхитились растяжкой Кристины Асмус, оценив ее горячие изгибы.

"Ба! Ватрушкой к потолку", "У всех слюнки", "Магические штучки", "Секси-мамасита", "Во, кренделя выделывает", "Главное — шею не свернуть, такие позы принимая", "На простынях только кульбитами баловаться", "Вот это формы, так в талии прогнулась", "Есть чем удивить мужичка", "Вау! Гарик в курсе?? Что он потерял", "Однако! Какие таланты пропадают", "Харлашку-то, небось, так не баловала", — цитирует пользователей Сети Teleprogramma.pro.[b][/b]

В этом году Кристине Асмус исполнилось 33 года. Актрису удивили подарки, которые она получила от друзей.

"На день рождения мне подарили фаллоимитатор, плетку, свечи в форме обнаженного женского и мужского тела, пластинку Мадонны "Эротика" и смазку. И, чтоб вы понимали, это все подарили разные люди. Я просто много лет думала, что у меня образ милой скучной мамочки-Варечки, а тут вон оно че. Друзья, что бы я без вас делала! Спасибо за вашу заботу!! Буду устраивать вечеринки почаще. Новый вишлист я уже нафантазировала. Пока вечеринки по классике, потом ждите приглашение на кинки-пати", — написала звезда в инстаграме.

Как писал NEWSTES, ранее СМИ назвали имя нового возлюбленного Кристины Асмус, который моложе ее на 6 лет.

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По материалам: uposters.ru

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