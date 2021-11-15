Власти Москвы намерены в 2022–2024 годах построить более 130 новых школ и детских садов – Сергей Собянин

Власти Москвы намерены в 2022–2024 годах построить более 130 новых школ и детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Глава города осмотрел строящееся здание школы № 1252 имени Сервантеса в районе Сокол.

«В ближайшие три года за счет городского бюджета и средств инвесторов в Москве будет построено более 130 новых школ и детских садов», – сообщил Сергей Собянин.

Всего же с 2011 года в Москве построено 453 здания образовательных учреждений, в том числе 324 детских сада и 129 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 272 объекта построено за счет городского бюджета, 181 – за счет инвесторов.