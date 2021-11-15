Внеочередное заседание думы Иркутска: трансляция

15 ноября пройдет внеочередное заседание думы Иркутска. Депутаты рассмотрят бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Начало в 10:00.

Также народные избранники заслушают заключение Контрольно-счетной палаты областного центра по экспертизе проекта решения городской думы по этому вопросу. IRK.ru проведет прямую текстовую трансляцию с заседания.

Онлайн-трансляция

10:41

Парламентарий Александр Друзенко:

- В этом году я хотел бы поблагодарить администрацию и комиссию по бюджету, что мы максимально отработали по всем направлениям. Заложили несколько школ, что продолжится программа по расселение ветхого и аварийного жилья.

10:40

Депутат Алексей Распутин отмечает, что удовлетворён проектом бюджета и что все шероховатости будут учтены при корректировке бюджета. Предложил проголосовать за принятие указанного проекта бюджета.

10:35

- Думаю, что перспектива у нас в следующем году, работы более чем достаточно. У нас стоит задача под строительство большой школы на Ярославского, она уже вошла в федеральную программу, и мы обязаны к концу следующего года разработать ПСД, - говорит глава города.

10:35

Отрадно отметить, что в этом году каждый округ получил поддержку и вы действительно сделали то, что планировали. В конечном итоге мы повышаем качество жизни горожан. Мы продолжим работу с Заксобранием и правительством по уточнения субъектового бюджета.

10:34

Будет закрыто порядка 15 малоэффективных теплоисточников. Те задачи, которые мы перед собой ставим, возможны при долгосрочной планировании.. Нас критикуют по дорогам, наверное справедливо, мы в свое время не подготовили проектную документацию. Мы как бы являемся догоняющими сегодня.

10:34

Выступает мэр Иркутска Руслан Болотов:

— Разделяю обеспокоенность в части территорий, которые являются зонами подтопления. Проведём заседание рабочей группы и подробно расскажем, что сделано, запланировано, чтобы не допустить тех ситуаций, которые были в этом году. Второе ключевое, на чем хотелось бы заострить внимание. Мы понимаем, что входим в этот год уже не больше бюджет, чем на входе в прошлый год. Мы сегодня имеем четыре стройки. Увеличение в разы. Без закладывания средств на ПСД работать будет невозможно. Губернатор поддержал привлечение инфраструктурных кредитов для развития инженерных коммуникаций в Иркутске.

10:33

Основная доля расходов на две муниципальные программы «Образование» и «Развитие транспортной инфраструктуры». Иркутск отнесен к группе заёмщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. В целом проект бюджета соответствует действующему законодательству и может быть принят думой.

10:33

Анализ до 2025 год показал, что ключевым является сдерживание муниципального долга. Предполагается, что муниципальный долг стабилизируется на уровне 3,5 миллиарда рублей. Проектом решения о бюджете предусмотрено уменьшение общего объёма доходов. Максимальное в 2023 году — на 13%.

10:32

Составление проекта бюджета основывается на бюджетном прогнозе на долгосрочный период.

10:32

— Отмечено наличие рисков, несоблюдение принципов составления бюджета на капиталоемкие мероприятия. По мнению КСП, необходимо провести полный аудит всеми главными администраторами и привести правовые акты в соответствии с федеральными стандартами аудита. Все анализируемые показатели сегодня представленного проекта были подвергнуть корректировке в основном в большую сторону.

10:32

Выступает Сергей Курилов, председатель Контрольно-счетной палаты Иркутска

10:31

Депутат от комиссии Светлана Кузнецова:

- Мы приняли решение, когда будет корректировка бюджета рассмотреть основные острые моменты, в том числе эти территории которые ежегодно попадают под подтопление. В целом приятно решение поддержать бюджет. Комиссия рекомендует думе принять бюджет.

10:31

Доклад окончен, начинаются вопросы.

10:30





10:30





10:30

5 миллиардов рублей - капитальные вложения.

10:30

1 миллиард 623 миллиона расходы на благоустройство города в 2022 году.

10:09





10:07





10:07

Бюджет сохранит социальную направленность, говорит заммэра. 2,2 миллиона рублей технический дефицит бюджета в 2022 году.

10:06





10:06





10:06





10:06

Доходная часть около 24 млрд рублей.

10:05

С докладом выступает Альфия Валиулина, заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.

10:03





10:03

Обсуждается повестка.

10:03

Присутствуют 27 депутатов из 35. Э

10:03





10:02

Сегодня депутаты рассмотрят проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

10:01

С минуты на минуту стартует внеочередное заседание думы города Иркутска.

10:01

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