Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Внеочередное заседание думы Иркутска: трансляция

Внеочередное заседание думы Иркутска: трансляция

15 ноября пройдет внеочередное заседание думы Иркутска. Депутаты рассмотрят бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Начало в 10:00.

Также народные избранники заслушают заключение Контрольно-счетной палаты областного центра по экспертизе проекта решения городской думы по этому вопросу. IRK.ru проведет прямую текстовую трансляцию с заседания.

Онлайн-трансляция



10:41



Парламентарий Александр Друзенко:
- В этом году я хотел бы поблагодарить администрацию и комиссию по бюджету, что мы максимально отработали по всем направлениям. Заложили несколько школ, что продолжится программа по расселение ветхого и аварийного жилья.





10:40



Депутат Алексей Распутин отмечает, что удовлетворён проектом бюджета и что все шероховатости будут учтены при корректировке бюджета. Предложил проголосовать за принятие указанного проекта бюджета.





10:35



- Думаю, что перспектива у нас в следующем году, работы более чем достаточно. У нас стоит задача под строительство большой школы на Ярославского, она уже вошла в федеральную программу, и мы обязаны к концу следующего года разработать ПСД, - говорит глава города.





10:35



Отрадно отметить, что в этом году каждый округ получил поддержку и вы действительно сделали то, что планировали. В конечном итоге мы повышаем качество жизни горожан. Мы продолжим работу с Заксобранием и правительством по уточнения субъектового бюджета.





10:34



Будет закрыто порядка 15 малоэффективных теплоисточников. Те задачи, которые мы перед собой ставим, возможны при долгосрочной планировании.. Нас критикуют по дорогам, наверное справедливо, мы в свое время не подготовили проектную документацию. Мы как бы являемся догоняющими сегодня.





10:34



Выступает мэр Иркутска Руслан Болотов:
— Разделяю обеспокоенность в части территорий, которые являются зонами подтопления. Проведём заседание рабочей группы и подробно расскажем, что сделано, запланировано, чтобы не допустить тех ситуаций, которые были в этом году. Второе ключевое, на чем хотелось бы заострить внимание. Мы понимаем, что входим в этот год уже не больше бюджет, чем на входе в прошлый год. Мы сегодня имеем четыре стройки. Увеличение в разы. Без закладывания средств на ПСД работать будет невозможно. Губернатор поддержал привлечение инфраструктурных кредитов для развития инженерных коммуникаций в Иркутске.





10:33



Основная доля расходов на две муниципальные программы «Образование» и «Развитие транспортной инфраструктуры». Иркутск отнесен к группе заёмщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. В целом проект бюджета соответствует действующему законодательству и может быть принят думой.





10:33



Анализ до 2025 год показал, что ключевым является сдерживание муниципального долга. Предполагается, что муниципальный долг стабилизируется на уровне 3,5 миллиарда рублей. Проектом решения о бюджете предусмотрено уменьшение общего объёма доходов. Максимальное в 2023 году — на 13%.





10:32



Составление проекта бюджета основывается на бюджетном прогнозе на долгосрочный период.





10:32



— Отмечено наличие рисков, несоблюдение принципов составления бюджета на капиталоемкие мероприятия. По мнению КСП, необходимо провести полный аудит всеми главными администраторами и привести правовые акты в соответствии с федеральными стандартами аудита. Все анализируемые показатели сегодня представленного проекта были подвергнуть корректировке в основном в большую сторону.





10:32



Выступает Сергей Курилов, председатель Контрольно-счетной палаты Иркутска





10:31



Депутат от комиссии Светлана Кузнецова:
- Мы приняли решение, когда будет корректировка бюджета рассмотреть основные острые моменты, в том числе эти территории которые ежегодно попадают под подтопление. В целом приятно решение поддержать бюджет. Комиссия рекомендует думе принять бюджет.





10:31



Доклад окончен, начинаются вопросы.





10:30








10:30








10:30



5 миллиардов рублей - капитальные вложения.





10:30



1 миллиард 623 миллиона расходы на благоустройство города в 2022 году.





10:09








10:07








10:07



Бюджет сохранит социальную направленность, говорит заммэра. 2,2 миллиона рублей технический дефицит бюджета в 2022 году.





10:06








10:06








10:06








10:06



Доходная часть около 24 млрд рублей.





10:05



С докладом выступает Альфия Валиулина, заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.





10:03








10:03



Обсуждается повестка.





10:03



Присутствуют 27 депутатов из 35. Э





10:03








10:02



Сегодня депутаты рассмотрят проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.





10:01



С минуты на минуту стартует внеочередное заседание думы города Иркутска.





10:01



Доброе утро, уважаемые читатели!

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене
Энергетики восстановили благоустройство на Цесовской набережной после строительства тепловой сети
Энергетики восстановили благоустройство на Цесовской набережной после
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ объявила о старте программы для молодых предпринимателей
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ объявила о старте
Внеочередное заседание думы Иркутска: трансляция
Внеочередное заседание думы Иркутска: трансляция
Глава Департамента авиации Белоруссии рассказал про расследование крушения АН-12 вблизи Пивоварихи
Глава Департамента авиации Белоруссии рассказал про расследование
Камила Морроне, Миранда Керр, Сиара, Джессика Альба и другие на благотворительном вечере в Западном Голливуде
Камила Морроне, Миранда Керр, Сиара, Джессика Альба и другие на
Ubisoft анонсировало поддержку Rainbow Six Extraction после релиза — новый трейлер
Ubisoft анонсировало поддержку Rainbow Six Extraction после релиза —
Какие предсказания сделала Матрона Московская на 2022 год для России и всего мира
Какие предсказания сделала Матрона Московская на 2022 год для России
Практики против тревожности: как быстро успокоиться и не волноваться по пустякам
Практики против тревожности: как быстро успокоиться и не волноваться
Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки
Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки
Ольга Орлова получила шикарный подарок на день рождения от любимого сына
Ольга Орлова получила шикарный подарок на день рождения от любимого
Авраам Руссо рассказал о романе с Кристиной Орбакайте
Авраам Руссо рассказал о романе с Кристиной Орбакайте

Топ на сегодня

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
В поселке Залари в групповой драке погибли двое рабочих
В поселке Залари в групповой драке погибли двое рабочих
Животное-покровитель 2022 года
Животное-покровитель 2022 года
СКР разыскивает свидетеля убийства в районе остановки трамвая «Кинотеатр Чайка»
СКР разыскивает свидетеля убийства в районе остановки трамвая
Лолита решила поработать уборщицей
Лолита решила поработать уборщицей

Еще по теме

12 декабря воронежцы могут принять участие в публичном обсуждении бюджета города
Народные избранники городской думы Перми утвердили бюджет в первом чтении
Расходы бюджета на Госдуму в 2017 году составят 9,15 миллиарда рублей
Семенец о проекте бюджета на 2017 г: Не стоит раздувать шарик